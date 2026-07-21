Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari al suo secondo anno consecutivo sulla panchina rossoblù, ha delineato gli obiettivi per la stagione 2026/27. L'obiettivo primario resta la salvezza, ma l'allenatore ha chiaramente espresso il desiderio di spingersi oltre, puntando a un miglioramento costante delle prestazioni della squadra. “Obiettivo salvezza. Ma, senza fare facili promesse, vogliamo alzare l'asticella: lavoriamo sempre per migliorarci”, ha dichiarato Pisacane durante la presentazione, sottolineando l'ambizione di raggiungere risultati superiori.

Cagliari: rosa rinnovata e attese dal mercato

Il Cagliari si appresta ad affrontare la nuova stagione con una rosa significativamente modificata rispetto all'anno precedente. Pisacane ha evidenziato la partenza di diversi giocatori non di proprietà del club, tra cui Gaetano, e ha manifestato il suo dispiacere per l'addio di Belotti. Il tecnico si è detto soddisfatto dei nuovi innesti a centrocampo, ma ha espresso una chiara aspettativa per il reparto offensivo: “Ora mi aspetto un regalo in attacco: un giocatore che sappia legare il gioco, ma che abbia anche il fiuto del gol. Non bisogna avere fretta, perché è un ruolo importante”. Per la difesa, Pisacane ha confermato l'attesa per l'arrivo di Mina e ha indicato Deiola come una possibile certezza anche nel reparto arretrato.

Sono in corso valutazioni su altri profili come Raterink e Grandu, mentre la situazione dei giocatori in uscita rimane ancora da definire.

Preparazione estiva e calendario delle amichevoli

Il tecnico si è mostrato soddisfatto della prima fase della preparazione estiva, svolta ad Assemini, lodando l'impegno del gruppo nonostante le difficili condizioni climatiche. “Nessuno anche con questo caldo ha mai battuto ciglio – ha affermato – e questo è sicuramente un segnale positivo: è un buon gruppo”. Il Cagliari si trasferirà il 22 luglio per il ritiro precampionato a Ponte di Legno-Tonale, dove si concentrerà sulla seconda fase della preparazione. Il calendario delle amichevoli prevede il primo test stagionale giovedì 23 luglio contro la Sampdoria, seguito martedì 28 luglio dal match con il Modena.

Entrambe le gare si disputeranno alle ore 17 presso il Campo sportivo comunale di Temù. Il ritiro in Alta Val Camonica si concluderà il 1° agosto, prima che la squadra si sposti in Germania per un'amichevole internazionale contro l'Union Berlino, fissata per il 2 agosto.

Filosofia e determinazione del gruppo

Pisacane ha ribadito che il suo ruolo è “costruire il futuro”, enfatizzando l'importanza di focalizzarsi sul presente e sulla determinazione collettiva. Ha riconosciuto che all'inizio di ogni nuova stagione è naturale riscontrare scetticismo e curiosità, specialmente tra i nuovi arrivati, ma ha sottolineato che “bisogna sempre confermarsi”. Il tecnico ha concluso evidenziando che sarà la “fame” a rappresentare l'elemento distintivo e decisivo nel percorso della squadra.