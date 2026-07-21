L’U.S. Lecce si trova ad affrontare una situazione inattesa e potenzialmente delicata all’inizio del suo ritiro precampionato in Austria. L’esterno offensivo Lameck Banda, atteso oggi a Bad Loipersdorf per unirsi al gruppo in vista della stagione 2026/2027, non si è presentato all’appuntamento. Questa assenza ha spinto la società salentina a diffondere una nota ufficiale, in cui si fa riferimento a “l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia” da parte del calciatore, già regolarmente convocato per la ripresa delle attività sportive.

Il club ha, inoltre, chiarito la propria posizione, affermando che “opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo in scadenza il 30 giugno 2027”. Questa dichiarazione sottolinea la ferma intenzione del Lecce di tutelare i propri interessi e di garantire il rispetto degli accordi presi.

Il Contesto dell'Assenza

Lameck Banda, calciatore zambiano e pedina importante nell'attacco giallorosso, era atteso con il resto della squadra nel ritiro austriaco, sede della preparazione precampionato del Lecce.

La fase di preparazione è in programma a Bad Loipersdorf dal 15 al 29 luglio. Il suo mancato arrivo, senza una comunicazione preventiva che giustificasse l'assenza in modo accettabile per il club, ha immediatamente innescato una reazione ufficiale. La società ha lasciato intendere che la situazione sarà oggetto di verifiche interne approfondite e che non si escludono affatto provvedimenti disciplinari, data la gravità del mancato rispetto degli impegni.

Voci di Mercato e Possibili Scenari

Parallelamente alla vicenda dell'assenza, alcune voci di mercato hanno iniziato a circolare, suggerendo che il calciatore potrebbe essere già in trattativa avanzata con club del campionato saudita. Questa circostanza, se confermata, potrebbe aver giocato un ruolo significativo nella sua decisione di non presentarsi al ritiro.

Tuttavia, il Lecce ha scelto di mantenere una linea ufficiale prudente, evitando di commentare direttamente tali indiscrezioni. Il club si è limitato a ribadire le difficoltà logistiche e burocratiche che sarebbero state addotte da Banda come motivazione della sua mancata ripartenza per l'Italia, senza aggiungere ulteriori dettagli o speculazioni.

Il Ritiro e la Situazione Contrattuale

Il ritiro del Lecce si sta svolgendo regolarmente in Austria, a Bad Loipersdorf, presso l’hotel “Das Sonnreich” e il centro sportivo di Fürstenfeld. Il programma prevede allenamenti quotidiani intensivi e diverse amichevoli, fondamentali per la preparazione atletica e tattica della squadra in vista della prossima stagione.

È importante sottolineare che il club aveva già esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Banda, estendendolo fino al 30 giugno 2027. Questa mossa, avvenuta in concomitanza con i rinnovi di Antonino Gallo e Ylber Ramadani, aveva confermato la volontà della società di puntare sul giocatore e di mantenerlo saldamente in rosa.

Questi elementi evidenziano come l’assenza ingiustificata di Banda al ritiro non sia priva di serie conseguenze. Da un lato, il club ha già manifestato l’intenzione di approfondire le motivazioni addotte dal calciatore; dall’altro, il rinnovo contrattuale in essere rafforza notevolmente la posizione del Lecce nel richiedere il rispetto degli impegni presi. La situazione è dunque in evoluzione e richiederà un’attenta gestione da parte della dirigenza giallorossa per tutelare gli interessi del club e la disciplina interna.