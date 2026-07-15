Argentina e Inghilterra si preparano a un'epica semifinale della Coppa del Mondo, in programma ad Atlanta, che promette di essere uno degli scontri più avvincenti del torneo. Questa sarà la sesta volta che le due nazionali si affrontano nella storia del Mondiale, e la quarta in una fase a eliminazione diretta, con una posta in palio altissima: l'accesso a una finale che per gli inglesi manca da ben sessant'anni.

Entrambe le formazioni hanno dovuto superare ostacoli significativi per raggiungere questo prestigioso traguardo. L'Argentina, con il suo capitano Lionel Messi in prima linea, ha dimostrato una notevole capacità di reazione.

Nel percorso a eliminazione diretta, La Albiceleste ha faticato contro i debuttanti di Capo Verde, prevalendo solo ai supplementari. Successivamente, ha compiuto una rimonta storica contro l'Egitto, segnando tre gol negli ultimi undici minuti per ribaltare un deficit di due reti. La sfida contro la Svizzera, nonostante gli avversari fossero rimasti in dieci uomini, ha richiesto anch'essa i tempi supplementari, con i gol decisivi di Julián Álvarez e Lautaro Martínez che hanno sigillato la vittoria. Gli esperti concordano: "Questa sarà la prova più dura per l'Argentina nella difesa del titolo mondiale".

L'Inghilterra, dal canto suo, ha esibito un carattere indomito e una notevole resilienza. I Tre Leoni sono riusciti a rimontare in situazioni difficili, sia contro la Repubblica Democratica del Congo sia in una delle vittorie più memorabili nella storia inglese ai Mondiali, quella contro il Messico, giocata in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

La forza offensiva inglese si è concentrata su due figure chiave: Jude Bellingham e Harry Kane, autori di dodici dei tredici gol totali della squadra nel torneo. Gli osservatori evidenziano un parallelismo: "C'è molta attenzione sulla dipendenza dell'Argentina da Messi, ma anche l'Inghilterra si affida fortemente ai suoi leader offensivi".

Pronostici e quote: un confronto all'ultimo respiro

Le previsioni per questa attesissima semifinale suggeriscono un equilibrio quasi perfetto. Le analisi indicano come esito più probabile un pareggio nei tempi regolamentari, con l'Argentina favorita per la vittoria ai calci di rigore. Si preannuncia una partita estremamente combattuta e ricca di emozioni, con attese per i gol di Messi e Kane e la previsione di almeno due cartellini per entrambe le squadre.

Il rating di spettacolarità è massimo, classificando l'incontro come un "must watch" per tutti gli appassionati.

Le quote dei principali bookmaker riflettono pienamente questa incertezza. La vittoria dell'Inghilterra nei 90 minuti è quotata a +170, quella dell'Argentina a +200, mentre il pareggio si attesta a +190. Per il passaggio del turno, l'Inghilterra gode di un leggero favore a -122, mentre l'Argentina è data a +106. Tra i potenziali marcatori, Lionel Messi e Harry Kane sono entrambi quotati a +135, seguiti da altri attaccanti di spicco come Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Jude Bellingham.

Precedenti storici e statistiche chiave

Questa semifinale segna il primo confronto mondiale tra le due storiche rivali dal 2002, quando l'Inghilterra si impose per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da David Beckham.

L'Argentina porta con sé una tradizione vincente impressionante, avendo conquistato tredici vittorie consecutive nelle fasi a eliminazione diretta tra Coppa del Mondo e Copa América. L'Inghilterra, d'altra parte, raggiunge la semifinale per la quarta volta nella sua storia e, per la prima volta in assoluto, per la seconda volta nelle ultime tre edizioni del torneo, evidenziando una crescita costante.

L'incontro si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con calcio d'inizio fissato per le 15:00 ora locale. La partita sarà trasmessa in diretta su FOX. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo attendono una sfida intensa, incerta e potenzialmente decisa solo dalla lotteria dei calci di rigore, in linea con la storia recente di entrambe le squadre in questo torneo.