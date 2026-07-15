Il mercato entra in una fase in cui le trattative non si giocano soltanto sul costo dei cartellini, ma anche sugli equilibri economici interni ai club. La Juventus continua a lavorare per riportare Franck Kessie in Serie A, senza però voler alterare la propria politica salariale. Nel frattempo il Milan è impegnato a sfoltire la rosa dopo i pesanti investimenti fatti finora, mentre l'Inter è alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la corsia destra e avrebbe individuato in Djed Spence uno degli obiettivi principali.

La Juventus tratta Kessie, ma fissa un limite agli stipendi

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, Franck Kessie avrebbe avanzato una richiesta d'ingaggio compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una cifra che la Juventus considera elevata e sulla quale proverà a trattare già a partire dalla prima offerta ufficiale. L'intenzione della dirigenza bianconera sarebbe infatti quella di trovare un'intesa su basi economiche inferiori, mantenendo una linea ben precisa nella gestione del monte ingaggi. Come riferito dallo stesso Di Natale, il club non avrebbe alcuna intenzione di superare l'attuale stipendio di Kenan Yildiz, pari a circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Un principio che potrebbe rallentare la trattativa ma che testimonia la volontà della Juventus di non derogare alla nuova politica salariale, anche davanti a un profilo di esperienza internazionale come l'ex centrocampista del Milan.

Tomori in uscita dal Milan, l'Inter valuta l'investimento per Spence

Parallelamente si muovono anche le due milanesi. Dopo gli ingenti investimenti effettuati in questa fase iniziale di mercato, il Milan sarebbe intenzionato a realizzare alcune cessioni per riequilibrare il bilancio. Tra i nomi inseriti nella lista dei possibili partenti figurerebbe anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese continua a essere apprezzato dalla Juventus, ma nelle ultime ore avrebbe attirato anche il forte interesse dell'Al-Hilal, pronto a inserirsi con un'offerta importante.

In casa Inter, invece, la priorità resta l'acquisto di un terzino destro dopo il mancato arrivo di Khalaili. Tra i profili che starebbero guadagnando posizioni nelle preferenze di Beppe Marotta ci sarebbe Djed Spence del Tottenham. L'operazione, tuttavia, si presenta tutt'altro che semplice: gli Spurs valuterebbero il laterale inglese tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra considerevole ma in linea con gli investimenti che la società nerazzurra aveva già dimostrato di essere pronta a sostenere in precedenza per il mancato assalto a Palestra.