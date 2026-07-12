Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e ha esordito dicendo: "Savorani è un preparatore che gode del gradimento di Spalletti ma la Juventus ha deciso di non cambiare e di continuare con Orsini. Evidentemente hanno scelto di fare delle rivoluzioni in altri settori e onestamente ammetto che non mi è piaciuta la gestione dei portieri nella scorsa stagione. Di Gregorio e Perin sono andati male e per come la penso io, il preparatore dei portieri diventa fondamentale. Posso garantire che la trattativa per Savorani c'é stata ma evidentemente la Juve ha voluto fare un passo indietro".

Inter e Roma, Pedullà fa il punto

Sull'Inter poi Pedullà ha detto: "L'agenda della Beneamata si svilupperà evidentemente in base ai responsi che daranno le visite che effettuerà Khalaili. Se le cose non dovessero andar bene la società ha già sondati altri profili come Doué, che in realtà non convince tantissimo. Marotta aveva seguito anche Belghali, seguito recentemente da Juventus e Napoli e anche Dodò, che resta in uscita dalla Fiorentina. Il passaggio del terzino è cruciale come sarà cruciale quello per il difensore centrale".

Sul tema Roma poi Pedullà ha aggiunto: "La questione Greenwood è stata semplice da capire: il ragazzo ha giocato a rialzo e la Roma ha chiuso la porta al giocatore. Fare un contratto a un nuovo elemento da 8 milioni di euro, oltre a essere pesante a livello economico, avrebbe creato figli e figliastri nello spogliatoio.

Quindi continuo a fare il nome di Garnacho ma anzi rilancio e dico che con il Chelsea il tavolo del mercato può allargarsi con Diego Moreira. L'esterno è un grandissimo interprete del ruolo e fa parte della famiglia Strasburgo, che poi è la stessa del Chelsea. Quindi vediamo se le società riusciranno a fare un bel pacchetto, che magari comprenda l'acquisto del fluidificante belga e una rivalutazione dell'esterno argentino. Attenzione, perché sono due situazioni che vanno seguite, cosi come quella di Tresoldi, che è attenzionato da Gasperini e sta aspettando la Roma".

Focus Lazio, Pedullà: 'Dominguez primo nome'

Infine il giornalista ha rivelato: "Sergi Dominguez è il primo nome sulla lista della Lazio e Lotito può tornare alla carica per il difensore del Barcellona, magari alzando la proposta messa in precedenza sul tavolo.

Danilho Doekhi resta un profilo da considerare e può arrivare a prescindere dalle altre mosse del club capitolino, in quanto svincolato. A Gattuso infatti due difensori possono fare comodo, soprattutto considerando l'uscita di Gila e l'età non più tenera di Patric".