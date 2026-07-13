Il mercato non passa soltanto dagli acquisti. Juventus, Inter, Torino e Lazio stanno infatti lavorando su situazioni differenti che potrebbero incidere sulla costruzione delle rispettive rose. Dall'eventuale separazione tra i bianconeri e Arkadiusz Milik al possibile arrivo di Curtis Jones in nerazzurro, fino agli obiettivi di granata e biancocelesti, sono diversi i dossier destinati a tenere banco nei prossimi giorni.

Juventus, Milik verso la risoluzione. L'Inter aspetta Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe valutando la risoluzione consensuale del contratto di Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco, frenato da una lunga serie di infortuni che negli ultimi anni ne hanno compromesso la continuità, sarebbe ormai vicino alla conclusione della propria esperienza in bianconero. La scorsa stagione il club aveva prolungato il contratto del centravanti con un biennale, una scelta che aveva consentito di spalmare l'ingaggio a bilancio ma che aveva destato dei dubbi. Oggi, però, la strategia sarebbe cambiata e la società vorrebbe interrompere definitivamente il rapporto con il giocatore. Qualora l'operazione andasse in porto, Milik potrebbe lasciare Torino percependo una buonuscita, consentendo così alla Juventus di liberare spazio salariale e una casella nel reparto offensivo.

Anche l'Inter continua a ragionare sul centrocampo. Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, il club nerazzurro avrebbe già incassato il sì di Curtis Jones fin dallo scorso gennaio. A bloccare l'operazione sarebbe però la permanenza di Davide Frattesi: finché l'ex Sassuolo non verrà ceduto, l'inglese del Liverpool non potrà approdare alla Pinetina. Una scelta dettata soprattutto da motivi economici e di equilibrio del bilancio.

Torino su Comuzzo, la Lazio pensa a James Rodríguez

Anche Torino e Lazio continuano a monitorare occasioni interessanti. Il club granata avrebbe acceso i riflettori su Pietro Comuzzo, difensore centrale in uscita dalla Fiorentina e considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Sul fronte biancoceleste, invece, prende quota una suggestione di grande esperienza internazionale. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Rudy Galetti, la Lazio starebbe valutando James Rodríguez per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo.

Il capitano della Colombia è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Minnesota United e avrebbe rilanciato le proprie quotazioni grazie alle prestazioni offerte nel Mondiale. Per questo motivo il suo nome sarebbe entrato nella lista dei profili monitorati dal club capitolino, alla ricerca di un giocatore capace di aggiungere fantasia, qualità tecnica ed esperienza internazionale alla rosa.