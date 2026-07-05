Nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali, giunta dopo una sfortunata serie di calci di rigore contro l'Egitto, la Federazione calcistica australiana ha scelto di riaffermare la propria fiducia in Tony Popovic. Il commissario tecnico, 53 anni, è stato al centro di un acceso dibattito e di forti critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, scaturite proprio dalle decisioni prese durante la decisiva sfida mondiale.

Le polemiche si sono concentrate in particolare su due momenti chiave della partita. Il primo riguarda la controversa sostituzione del portiere titolare, Patrick Beach, avvenuta nei tempi supplementari.

Al suo posto è subentrato Mathew Ryan, il quale, tuttavia, non è riuscito a parare alcuno dei rigori calciati dagli avversari. Un'ulteriore contestazione ha riguardato la scelta di affidare uno dei tiri dal dischetto al giovane diciannovenne Herrington, che ha purtroppo fallito la sua esecuzione, contribuendo all'esito negativo per i Socceroos.

Di fronte alle crescenti pressioni per un cambio alla guida tecnica, l'amministratore delegato di Football Australia, Martin Kugeler, ha difeso con fermezza la posizione della federazione. “Ogni tifoso avrà la sua idea su cosa si sarebbe potuto fare meglio, ma Popovic e lo staff sono sempre nella posizione migliore per valutare quel che serve”, ha dichiarato Kugeler, sottolineando la complessità delle decisioni in campo.

Ha aggiunto: “Col senno di poi, tutti ne sanno di più, ma per noi il ct merita assoluta fiducia ed è la persona giusta per continuare il lavoro”. Questa dichiarazione evidenzia la volontà di mantenere la stabilità e la continuità nel progetto tecnico.

La continuità del progetto tecnico fino al 2027

La conferma di Popovic non è un evento isolato, ma si inserisce in una visione a lungo termine. Nominato nel 2024, il tecnico aveva già ottenuto un'estensione contrattuale prima dell'inizio del Mondiale, che lo lega alla nazionale australiana fino alla Coppa d’Asia del 2027. Questo importante torneo si terrà in Arabia Saudita e rappresenta il prossimo grande obiettivo per la squadra. Sotto la guida di Popovic, l'Australia ha consolidato la sua presenza nel panorama calcistico internazionale, raggiungendo la sua sesta partecipazione consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo, un risultato che testimonia la solidità del lavoro svolto.

Le analisi e le perplessità degli ex campioni

Il dibattito sulle scelte tattiche di Popovic ha coinvolto anche figure di spicco del calcio australiano. Tra queste, l'ex portiere della nazionale, Mark Schwarzer, ha espresso le sue perplessità. Schwarzer ha criticato apertamente la decisione di cambiare il portiere prima della lotteria dei rigori, affermando che una mossa del genere può “mettere troppa pressione” sul giocatore chiamato a subentrare in un momento così delicato. L'ex campione ha evidenziato come il ritmo e la fiducia siano elementi cruciali per un portiere in quelle circostanze, e che alterare gli equilibri possa essere controproducente.

Oltre alla questione del portiere, Schwarzer ha esteso le sue critiche all'impostazione tattica generale della squadra, definendola troppo prudente.

Ha esortato la nazionale australiana a mostrare un approccio più audace e a “valorizzare maggiormente il talento offensivo dei suoi giovani attaccanti” nelle future competizioni. Secondo Schwarzer, l'Australia possiede la qualità tecnica necessaria per adottare uno stile di gioco più propositivo e avventuroso, che permetta ai talenti di esprimersi al meglio e di guadagnare maggior rispetto sulla scena internazionale.

Nonostante le voci critiche e le analisi post-eliminazione, la federazione australiana ha ribadito la sua scelta di puntare sulla continuità. Questa decisione mira a garantire stabilità e coesione in vista dei prossimi impegni internazionali, con l'obiettivo di costruire un percorso solido e duraturo per il calcio australiano.