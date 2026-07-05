Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le indiscrezioni continuano ad alimentare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dall'Inter, che sarebbe pronta a valutare la cessione di diversi giocatori della rosa per finanziare nuove operazioni, passando per la Juventus, dove il profilo di Randal Kolo Muani non metterebbe tutti d'accordo, fino alla Roma, pronta ad accelerare per Mason Greenwood.

Inter, possibile rivoluzione: quattro giocatori sul mercato

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, l'Inter sarebbe pronta ad ascoltare offerte per diversi elementi della rosa, con la dirigenza intenzionata a valutare eventuali occasioni utili sia dal punto di vista tecnico sia sotto quello economico.

Tra i nomi destinati a far discutere ci sarebbero Benjamin Pavard e Kristjan Asllani: i nerazzurri avrebbero affidato all'agente Federico Pastorello il compito di individuare una sistemazione per entrambi, con l'Arabia Saudita che rappresenterebbe una delle destinazioni più concrete. Ma non solo. Anche Luis Henrique e Diouf, arrivati soltanto un anno fa, non sarebbero considerati incedibili. In presenza di un'offerta ritenuta soddisfacente dal presidente Giuseppe Marotta, il club milanese sarebbe disposto a prendere in considerazione una loro cessione, confermando la volontà di mantenere ampia flessibilità sul mercato.

Juventus e Roma, scenari opposti tra attacco e grandi investimenti

Continua intanto a tenere banco anche il mercato della Juventus.

Il nome di Randal Kolo Muani resterebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, ma non convincerebbe pienamente il tecnico Luciano Spalletti. A sostenerlo è il giornalista Marcello Chirico, intervenuto su YouTube: "Kolo Muani non è la prima punta che cerca Spalletti. Il toscano voleva un calciatore fisico, tecnico e prolifico, uno capace di fare la guerra nell'area di rigore avversaria. Il francese non ha grande potenza e sembra più un esterno di sinistra che ama dialogare con un centravanti vero. Inoltre è reduce da una stagione disastrosa in Premier, dove al netto di un minutaggio piuttosto corposo, è riuscito a segnare in campionato appena 1 gol. Penso che siano più forti Pellegrino del Parma o Lukaku, se stesse bene".

Sul fronte Roma, invece, sono attese ore decisive: entro martedì la proprietà Friedkin dovrebbe presentare al Marsiglia la prima vera offerta per Mason Greenwood, considerato il principale obiettivo offensivo indicato da Gian Piero Gasperini. La proposta dovrebbe aggirarsi attorno ai 45 milioni di euro, strutturata con un prestito oneroso, obbligo di riscatto legato a obiettivi facilmente raggiungibili e pagamento dilazionato nelle stagioni successive.