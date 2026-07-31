Il Cagliari ha ufficializzato l'ingaggio di Raphael Kofler, giovane difensore classe 2005, proveniente dal Sudtirol. L'operazione si è concretizzata con la formula del prestito con obbligo di riscatto, un investimento strategico per il futuro della retroguardia rossoblù. Kofler ha già firmato il contratto che lo lega al club sardo e si è unito ai nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno nella serata di ieri.

In parallelo all'arrivo di Kofler, il difensore Davide Veroli, classe 2003, si è trasferito al Sudtirol con la formula del prestito secco.

Questi movimenti di mercato mirano a rafforzare i rispettivi reparti difensivi, con il Cagliari che investe su un giovane centrale con esperienza già maturata in Serie B.

Le operazioni di mercato nel dettaglio

L'accordo per Kofler al Cagliari include un obbligo di riscatto, evidenziando la volontà del club di assicurarsi il giocatore a titolo definitivo dopo il periodo di prestito. Il passaggio di Veroli al Sudtirol si configura invece come un prestito temporaneo. Il club altoatesino ha valutato il cartellino di Kofler intorno ai 4 milioni di euro. Questa cifra significativa evidenzia la notevole crescita del giocatore, ormai considerato uno dei giovani più promettenti del Sudtirol grazie alle sue prestazioni in Serie B.

L'interesse per il difensore è stato confermato dal direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, e dall'allenatore Fabio Pisacane. Entrambi considerano Kofler un profilo ideale per la strategia del club, focalizzata sull'investimento in calciatori giovani con ampi margini di crescita e già pronti per il contesto della Serie B.

Il futuro di Sebastiano Esposito: un incontro interlocutorio

Nella serata di ieri si è svolta una riunione per definire il futuro di Sebastiano Esposito. Al tavolo delle trattative erano presenti l'amministratore delegato corporate del Cagliari, Carlo Catte, il direttore sportivo Pietro Accardi, e il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi. L'incontro è stato definito interlocutorio, indicando una fase di dialogo ancora aperta.

Il Cagliari si è mostrato disponibile ad avvicinarsi alle richieste del procuratore di Esposito, ma ha ribadito la ferma intenzione di non superare il tetto fissato per gli ingaggi. Questo principio guida la politica economica del club, che intende bilanciare ambizioni sportive e rigore finanziario nelle proprie scelte di mercato.

Questi recenti movimenti di mercato, che includono l'acquisizione di giovani promettenti come Kofler e le trattative per giocatori affermati come Esposito, delineano chiaramente la strategia del Cagliari. Il club è risoluto nell'investire su talenti futuri, garantendo al contempo una gestione attenta delle risorse economiche e il rispetto dei limiti salariali. L'obiettivo è costruire una rosa competitiva e sostenibile nel lungo periodo.