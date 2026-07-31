Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che la città si impegnerà a ricordare Franco Baresi, figura emblematica del calcio italiano. L'annuncio, avvenuto il 31 luglio 2026 durante un evento dedicato alla sua memoria, ha evidenziato il ruolo cruciale che Baresi ha avuto nel rendere Milano famosa a livello internazionale. Sala ha dichiarato: "Milano non dimenticherà mai chi ha contribuito a renderla grande nel mondo", sottolineando l'impatto positivo di Baresi come sportivo e cittadino.

Durante l'incontro, il sindaco ha illustrato le iniziative in programma per celebrare Baresi, riconosciuto come una vera leggenda del calcio e un punto di riferimento per i tifosi.

Sala ha ripercorso la sua carriera, evidenziandola come un modello di dedizione incondizionata e attaccamento alla maglia. Questi valori, ha spiegato, hanno rafforzato il legame tra la squadra e la città. "Il suo nome resterà per sempre legato a Milano e ai suoi successi sportivi", ha aggiunto Sala, rimarcando l'eredità duratura del campione.

Franco Baresi: Il Simbolo del Milan e di Milano

Franco Baresi è stato uno dei calciatori più rappresentativi nella storia del Milan e del calcio italiano. La sua intera carriera si è svolta con la maglia rossonera per oltre vent'anni, durante i quali è stato protagonista di innumerevoli trionfi nazionali e internazionali. Divenuto capitano e simbolo di lealtà sportiva, la città di Milano lo ha sempre considerato un esempio vivente di professionalità e dedizione assoluta.

La sua figura incarna l'essenza dello spirito milanese nel mondo dello sport.

Le Iniziative Commemorative del Comune

Il Comune di Milano sta definendo iniziative commemorative per onorare la memoria di Franco Baresi. Tra le proposte, sono previste cerimonie pubbliche e la possibilità di intitolare spazi cittadini – come vie o impianti sportivi – al grande campione, un gesto che sigillerebbe il suo nome nel tessuto urbano di Milano. Il sindaco Sala ha ribadito l'importanza di preservare la memoria di chi, attraverso lo sport, ha dato lustro a Milano, affermando che "la città saprà onorare il suo nome come merita".