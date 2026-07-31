Il Crotone continua a cambiare volto in vista della nuova stagione. La società rossoblù è impegnata in una fase di profonda riorganizzazione della rosa, con diverse operazioni in uscita che stanno modificando l’organico a disposizione. Nelle ultime ore il club avrebbe lavorato alla cessione di Davide Di Pasquale al Foggia, mentre è ufficiale la separazione con Mattia Sandri, che ha risolto il contratto dopo una stagione da protagonista. Il centrocampista lascia la Calabria dopo 39 presenze, un gol e 10 assist, numeri che testimoniano il suo peso nell’annata precedente.

Crotone calcio, Mattia Sandri risolve il contratto: possibile futuro alla Casertana

L’avventura di Mattia Sandri con la maglia del Crotone è dunque arrivata al termine. Il centrocampista classe 2001 guarda ora al futuro con diverse possibilità sul tavolo, tra cui la proposta della Casertana, formazione che milita anch’essa in Serie C. La sua partenza rappresenta un’altra uscita importante per gli squali, che al momento hanno una rosa ridotta a circa dieci elementi. Tra i calciatori rimasti figurano Gallo, Merelli, Armini, Groppelli, Zunno e Musso, chiamati a rappresentare il gruppo nella fase di transizione. Gli squali hanno già operato in uscita nei giorni scorsi cedendo Novella, Vinicius, Cocetta e Gomez.

Registrata anche la rinuncia ad alcuni riscatti e al ricorso sulla penalizzazione in classifica.

Crotone, preparazione estiva e Memorial Donato Russo: test contro il Paternicum

Parallelamente alle operazioni di mercato, il Crotone prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni. La squadra è al lavoro al centro sportivo con sedute principalmente dedicate agli aspetti tattici, fondamentali per costruire il nuovo assetto tecnico. Gli squali parteciperanno per il quarto anno consecutivo al Memorial Donato Russo, in programma sabato pomeriggio al Campo Sportivo “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri. Il torneo prevede gare da 40 minuti e calci di rigore in caso di parità: il Crotone affronterà il Paternicum, mentre l’altra sfida sarà Picerno-Francavilla. Le due squadre vincitrici si contenderanno il trofeo in finale, mentre le perdenti giocheranno per il terzo posto.