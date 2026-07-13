Tarik Muharemovic è vicino a definire il proprio futuro e la decisione potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana: il difensore del Sassuolo, classe 2003, è seguito con interesse da tre club di Premier League: Leeds United, Bournemouth e Sunderland, tra i quali sceglierà la sua prossima destinazione.

Paulo Dybala continuerà la sua avventura con la Roma. L'attaccante argentino ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027, prolungando di un'altra stagione il suo legame con la società. In base al nuovo accordo, percepirà uno stipendio di poco inferiore ai 3 milioni di euro annui, a cui si aggiungeranno eventuali bonus.

La Juventus sfida Leeds, Bournemouth e Sunderland per Muharemovic

La pista che portava alla Juventus, invece, si è raffreddata definitivamente. I bianconeri avevano preso in considerazione il centrale, ma hanno poi deciso di non proseguire la trattativa. Nonostante ciò, la Juventus continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi, visto che al momento della cessione dalla Next Gen al Sassuolo ha mantenuto il 50% sull'eventuale futura rivendita del giocatore.

Con i bianconeri ha completato il proprio percorso di crescita nella Next Gen, mettendosi in evidenza in Serie C per qualità difensive, fisicità e capacità di impostare l'azione dal basso. Nell'estate del 2025 si è trasferito al Sassuolo, dove ha proseguito il suo percorso di maturazione entrando nel giro della prima squadra e attirando l'interesse di diversi club, soprattutto dall'Inghilterra.

Parallelamente ha intrapreso anche il percorso con la nazionale della Bosnia-Erzegovina, confermandosi come uno dei difensori più promettenti della sua generazione.

Arriva l'annuncio ufficiale della Roma: Dybala rinnova fino al 2027

Arrivato nella Capitale nell'estate del 2022, Dybala si appresta a vivere la sua quinta stagione con la maglia della Roma. Attraverso i propri canali social, il club ha celebrato il rinnovo con il messaggio: "La storia continua".

Anche la Roma ha diffuso una nota ufficiale, sottolineando il contributo della Joya dentro e fuori dal campo. In quattro stagioni, l'argentino è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, totalizzando 139 presenze, 45 gol e 30 assist. Nella prossima annata, inoltre, Dybala avrà l'occasione di disputare per la prima volta la Champions League con la maglia giallorossa.