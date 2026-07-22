Il calciomercato continua a regalare movimenti importanti in Serie C e non solo, con diverse società che hanno ufficializzato rinforzi o definito operazioni destinate a cambiare gli equilibri in vista della nuova stagione.

Altamura, fatta per Bocic

L'Altamura ha chiuso l'arrivo dell'attaccante serbo Miloš Bočić, profilo che andrà ad arricchire il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico. Un innesto che conferma la volontà del club pugliese di costruire una squadra competitiva.

Novità anche per l'Union Brescia, che ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Rizzo Pinna.

Il centrocampista rappresenta un rinforzo di qualità ed esperienza, pronto a dare equilibrio e fantasia alla formazione lombarda. Colpo anche per il Vado, che ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Zaccaria Hamlili. Dopo le numerose esperienze maturate tra i professionisti, Hamlili porta leadership e personalità a una squadra ambiziosa.

Livorno, innesto in attacco

Il Livorno risponde presente sul mercato con un acquisto di spessore per l'attacco: è ufficiale l'arrivo di Malotti dal Lumezzane. Un innesto che punta ad aumentare il peso offensivo degli amaranto in vista del prossimo campionato.

Si muove anche la Scafatese, che ha definito l'arrivo del giovane Emmanuele De Chiara dal Napoli.

Il club campano continua così a investire su profili di prospettiva, puntando sulla crescita dei migliori talenti.

Molto vicina alla conclusione anche l'operazione del Giugliano per King Udoh. La trattativa è stata chiusa e l'attaccante è ormai a un passo dalla firma, pronto a diventare un nuovo punto di riferimento del reparto offensivo.

Bari, acquisto da 300 mila euro

Il colpo più significativo della giornata, però, lo mette a segno il Bari. Il club biancorosso ha infatti definito l'acquisto a titolo definitivo di Karlo Butic dalla Casertana. L'attaccante croato, classe 1998, firmerà un contratto triennale, mentre nelle casse della società campana entreranno circa 300 mila euro. Un investimento importante che testimonia la volontà del Bari di rafforzare il reparto offensivo con un profilo già conosciuto e affidabile per la categoria.