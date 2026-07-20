Sono trascorsi ormai una ventina di giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato e le società continuano a lavorare senza sosta per consegnare ai rispettivi allenatori organici sempre più competitivi. Tra trattative in via di definizione, cessioni importanti e giovani talenti pronti a mettersi in mostra, anche Serie B e Serie C stanno vivendo giornate particolarmente intense, con diversi movimenti destinati a cambiare il volto delle squadre in vista della nuova stagione.

Calciomercato Serie C: Torre al Catania

In Serie C, il Catania mette a segno un colpo di prospettiva assicurandosi Christian Torre dal Napoli.

Un innesto che conferma la volontà del club rossazzurro di investire su giovani di qualità per costruire un progetto ambizioso.

Lo Spezia, invece, continua a programmare il rilancio dopo la retrocessione. Il club ligure ha ufficializzato il doppio acquisto dal Cosenza: arrivano il centrocampista Aldo Florenzi, classe 2002, e l'attaccante Simone Mazzocchi, classe 1998. Due operazioni che rafforzano una rosa chiamata a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Grande attenzione anche per la Scafatese, che ha anticipato la concorrenza di diversi club di Serie B e Serie C assicurandosi il promettente portiere classe 2008 Andrea Giardino dal Parma. Il giovane estremo difensore firmerà un contratto triennale, a testimonianza della fiducia riposta nelle sue qualità.

Serie B: Padova, fatta per Lovato

In Serie B spicca invece la cessione del Pisa, che saluta Rafiu Durosinmi dopo appena sei mesi. Si tratta di un vero colpo di mercato, seppur in uscita. Infatti il Pisa non solo va a risparmiare il grande ingaggio dell'attaccante, ma riesce anche a rientrare dalla cifra spesa e a fare plusvalenza dopo l'acquisto del suo cartellino appena sei mesi fa, nonostante la deludentissima seconda parte di stagione. L'attaccante nigeriano passa a titolo definitivo ai belgi del Genk per un'operazione da 10,5 milioni di euro più bonus, garantendo ai nerazzurri una plusvalenza di grande rilievo.

Il Padova, infine, è vicino a chiudere uno dei colpi più interessanti di questa fase di mercato. Matteo Lovato, svincolatosi dopo l'esperienza alla Salernitana, è pronto a vestire la maglia biancoscudata e a tornare nella sua città natale, aggiungendo esperienza e solidità al reparto difensivo.