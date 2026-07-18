La passione non va in vacanza. Anzi, si rinnova.
Con il calciomercato ancora nel vivo e la nuova stagione sempre più vicina, cresce l'entusiasmo dei tifosi in tutta Italia. Da nord a sud, migliaia di sostenitori hanno già scelto di legarsi alla propria squadra sottoscrivendo l'abbonamento, confermando come il rapporto tra un club e la sua gente vada ben oltre i risultati del campo.
Le campagne abbonamenti rappresentano ogni estate un vero e proprio termometro della passione, della fiducia e dell'identità di una piazza. Alcune realtà stanno facendo registrare numeri importanti, altre sono appena partite, ma il comune denominatore resta lo stesso: la voglia di esserci dal primo all'ultimo minuto.
Di seguito la classifica aggiornata delle campagne abbonamenti delle squadre italiane.
Classifica abbonamenti: aggiornamento 18 luglio
- Roma (A) 28.500
- Bologna (A) 18.000
- Juventus (A) 16.300
- Atalanta (A) 13.872
- Parma (A) 11.800
- Fiorentina (A) 9.000
- Ascoli (B) 8.000
- Cagliari (A) 7.300
- Avellino (B) 7.200
- Cesena (B) 7.000
- Genoa (A) 6.10
- Venezia (A) 6.000
- Frosinone (A) 5.025
- Napoli (A) 5.500
- Monza (A) 5.000
- Arezzo (B) 4.000
- Brescia (C) 3.329
- Modena (B) 3.127
- Foggia (C?) 3.000
- Sambenedettese (C) 2.600
- Salernitana (C) 2.519
- Barletta (C) 2.500
- Padova (B) 1.910
- Perugia (C) 1.700
- Benevento (B) 1.406
- Udinese (A) 1.300
- Torino (A) 1.000
- Mantova (B) 1.000
- Spezia (Cl 856
- Lazio (A) 710
- Empoli (B) 610
- Casertana (C) 290