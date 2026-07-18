La passione non va in vacanza. Anzi, si rinnova.

Con il calciomercato ancora nel vivo e la nuova stagione sempre più vicina, cresce l'entusiasmo dei tifosi in tutta Italia. Da nord a sud, migliaia di sostenitori hanno già scelto di legarsi alla propria squadra sottoscrivendo l'abbonamento, confermando come il rapporto tra un club e la sua gente vada ben oltre i risultati del campo.

Le campagne abbonamenti rappresentano ogni estate un vero e proprio termometro della passione, della fiducia e dell'identità di una piazza. Alcune realtà stanno facendo registrare numeri importanti, altre sono appena partite, ma il comune denominatore resta lo stesso: la voglia di esserci dal primo all'ultimo minuto.

Di seguito la classifica aggiornata delle campagne abbonamenti delle squadre italiane.

Classifica abbonamenti: aggiornamento 18 luglio