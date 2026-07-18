La passione non va in vacanza. Anzi, si rinnova.

Con il calciomercato ancora nel vivo e la nuova stagione sempre più vicina, cresce l'entusiasmo dei tifosi in tutta Italia. Da nord a sud, migliaia di sostenitori hanno già scelto di legarsi alla propria squadra sottoscrivendo l'abbonamento, confermando come il rapporto tra un club e la sua gente vada ben oltre i risultati del campo.

Le campagne abbonamenti rappresentano ogni estate un vero e proprio termometro della passione, della fiducia e dell'identità di una piazza. Alcune realtà stanno facendo registrare numeri importanti, altre sono appena partite, ma il comune denominatore resta lo stesso: la voglia di esserci dal primo all'ultimo minuto.

Di seguito la classifica aggiornata delle campagne abbonamenti delle squadre italiane.

Classifica abbonamenti: aggiornamento 18 luglio

  • Roma (A) 28.500
  • Bologna (A) 18.000
  • Juventus (A) 16.300
  • Atalanta (A) 13.872
  • Parma (A) 11.800
  • Fiorentina (A) 9.000
  • Ascoli (B) 8.000
  • Cagliari (A) 7.300
  • Avellino (B) 7.200
  • Cesena (B) 7.000
  • Genoa (A) 6.10
  • Venezia (A) 6.000
  • Frosinone (A) 5.025
  • Napoli (A) 5.500
  • Monza (A) 5.000
  • Arezzo (B) 4.000
  • Brescia (C) 3.329
  • Modena (B) 3.127
  • Foggia (C?) 3.000
  • Sambenedettese (C) 2.600
  • Salernitana (C) 2.519
  • Barletta (C) 2.500
  • Padova (B) 1.910
  • Perugia (C) 1.700
  • Benevento (B) 1.406
  • Udinese (A) 1.300
  • Torino (A) 1.000
  • Mantova (B) 1.000
  • Spezia (Cl 856
  • Lazio (A) 710
  • Empoli (B) 610
  • Casertana (C) 290
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