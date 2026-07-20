Il mercato del Crotone entra nel vivo soprattutto sul fronte delle uscite. La società pitagorica, impegnata in un percorso di riduzione dei costi legato anche alla fase di Amministrazione Giudiziaria, sta valutando diverse operazioni per alleggerire la rosa. Dopo la cessione di Vinicius al Ravenna, il club sarebbe vicino a definire un nuovo trasferimento: quello del difensore Niccolò Cocetta al Bari. Il centrale, arrivato dall’esperienza con la Turris, potrebbe così restare nel Girone C di Lega Pro, ma da avversario degli Squali.

Crotone, Guido Gomez nel mirino di Bari e Catania: possibile addio dell’attaccante

Tra i giocatori più richiesti resta Guido Gomez. L’attaccante continua a raccogliere interesse da parte di diverse società di Serie C, pronte a inserirlo nei propri progetti offensivi. In particolare, sul calciatore avrebbe acceso i riflettori il Bari, che segue con attenzione la situazione, ma anche il Catania, già interessato al centravanti nel recente passato. La posizione del giocatore sarà valutata nelle prossime settimane, con il Crotone chiamato a gestire le esigenze tecniche e quelle economiche in una fase delicata della propria programmazione.

Crotone, Spezia su Merelli e fiducia al giovane Vrenna fino al 2030

Un altro nome accostato a una possibile partenza è quello di Davide Merelli. Il portiere sarebbe finito tra i profili valutati dallo Spezia per il ruolo di estremo difensore, aprendo così un nuovo possibile scenario di mercato. Parallelamente, il Crotone sembra intenzionato a puntare sulla linea verde e a valorizzare i talenti già presenti in organico. Tra questi c’è Michele Vrenna, giovane portiere sul quale il club vorrebbe costruire il futuro, blindandolo con un contratto fino al 30 giugno 2030. Una scelta che conferma la volontà degli Squali di coniugare sostenibilità e programmazione.

Le altre operazioni

Il Crotone al momento sembra mantenere una linea: prima le cessioni, poi una volta fatto cassa, si proverà a dare i calciatori giusti al tecnico Leandro Greco. Gli squali hanno già ceduto in avvio di calciomercato l'esterno difensivo Mattia Novella alla Scafatese. Non riscattati, invece, Matteo Maggio dalla Reggiana ed Enrico Piovanello dalla Juve Stabia.