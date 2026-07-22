La Juventus continua a lavorare su più tavoli per rinforzare la rosa. Uno dei nomi più caldi è quello di André, promettente centrocampista brasiliano del Corinthians. Il club paulista sta attraversando un periodo estremamente complicato dal punto di vista economico e, nelle ultime ore, ha subito anche un nuovo blocco del mercato imposto dalla FIFA. Una situazione che potrebbe costringere la società a cedere alcuni dei suoi gioielli.

Juventus, occhi su André: il Corinthians apre alla cessione del talento brasiliano

Tra questi c'è proprio André, classe 2005, protagonista di un'ottima stagione con 41 presenze e 7 gol.

Il Corinthians punta a incassare rapidamente e chiede circa 17-18 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero 4 milioni di bonus, per il 70% del cartellino. La restante percentuale appartiene alla famiglia del giocatore e al suo entourage, che vedrebbero di buon occhio un trasferimento in Europa dopo il mancato approdo al Milan nei mesi scorsi.

La Juventus, con Giovanni Carnevali e Ricky Massara, sta valutando l'investimento e riflette sulla possibilità di inserire subito il giovane brasiliano nel progetto tecnico. I bianconeri, però, non sono soli: anche il Fenerbahçe segue il giocatore e sarebbe pronto a rilanciare per superare la concorrenza.

Mercato Juventus, Alajbegovic torna nel mirino: sfida a Milan e Premier League

Non c'è solo André nei piani della dirigenza bianconera. Massara ha infatti riaperto i contatti per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 rientrato al Bayer Leverkusen dopo l'esperienza al Salisburgo. Il dirigente juventino segue il giocatore da tempo e aveva già provato a portarlo alla Roma.

I dialoghi proseguono con il padre del calciatore, Semin, e con un intermediario d'eccezione come Miralem Pjanic, ma la concorrenza è agguerrita: sul giovane ci sono anche diversi club di Premier League, oltre a Milan e Atalanta. L'ostacolo principale resta la valutazione del Leverkusen, che parte da almeno 30 milioni di euro.

Milan, rinnovo fino al 2031 per Comotto: respinto l'assalto della Juventus

Il Milan mette al sicuro uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. Il club rossonero ha infatti deciso di puntare con decisione su Christian Comotto, blindandolo con un nuovo contratto di lunga durata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista classe 2008 e il suo entourage si recheranno nel pomeriggio a Casa Milan per firmare il rinnovo, che lo legherà al club fino a giugno 2031. Una scelta che conferma la volontà della società di valorizzare i propri giovani ed evitare di perdere altri prospetti importanti a condizioni sfavorevoli.

Il prolungamento rappresenta anche una risposta concreta all'interesse della Juventus, che nelle prime settimane di mercato aveva provato a farsi avanti con un'offerta per il giovane talento.

Con la firma sul nuovo accordo, però, il Milan ribadisce la propria intenzione di costruire il futuro anche attorno a Comotto.

Lazio, sogno Gimenez per l'attacco: possibile tentativo per il prestito del bomber del Milan

La Lazio continua a muoversi alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e tra i profili valutati spunta anche un nome di grande fascino: Santiago Gimenez.

L'attaccante messicano del Milan, reduce da un Mondiale complicato con la sua nazionale, non sta attraversando un momento semplice ed è attualmente fermo ai box. Il suo futuro in rossonero resta però da definire, soprattutto considerando che non sembrerebbe rientrare pienamente nei piani tecnici di Ruben Amorim.

Per i biancocelesti si tratta comunque di una pista tutt'altro che semplice. L'unica soluzione realisticamente percorribile sarebbe quella di un prestito, magari nelle fasi finali del mercato estivo, quando potrebbero aprirsi nuove opportunità. La Lazio osserva la situazione e valuta il possibile colpo per dare maggiore qualità al proprio attacco.