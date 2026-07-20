Il Crotone accelera sul mercato in uscita e prepara un’altra operazione sull’asse con il Bari. Dopo il trasferimento di Cocetta al club pugliese, le due società sono vicine a chiudere un nuovo affare che riguarda Guido Gomez. Il capitano rossoblù è ormai prossimo al trasferimento in Puglia: la trattativa, secondo quanto riportato da IlCalcioCalabrese.It è entrata nella fase finale e dovrebbe concretizzarsi sulla base di un accordo economico vicino ai 300 mila euro. Un addio importante per il Crotone, che perde uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni.

Guido Gomez lascia il Crotone: numeri e ruolo del capitano rossoblù

La partenza di Guido Gomez rappresenta una perdita significativa per il Crotone, non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche per il valore umano del calciatore all’interno dello spogliatoio. Arrivato a ricoprire il ruolo di capitano, Gomez ha collezionato 148 presenze con la maglia rossoblù, diventando un punto di riferimento per squadra e ambiente. Nel suo percorso in Calabria ha lasciato il segno con reti, assist e prestazioni che ne hanno consolidato la leadership. La fascia da capitano passa così simbolicamente a un nuovo interprete, mentre il club si prepara a una fase di cambiamento.

Mercato Crotone: il club lavora sulle uscite e valuta nuove operazioni

L’operazione Gomez-Bari conferma la strategia del Crotone, impegnato a definire il proprio mercato attraverso alcune cessioni mirate. Il trasferimento del capitano libera spazio nella rosa e apre nuovi scenari in vista della prossima stagione. Parallelamente, il club continua a monitorare altre situazioni: tra queste resta viva l’attenzione dello Spezia per Davide Merelli, portiere valutato dalla società ligure per rinforzare il reparto. Il mercato rossoblù resta quindi in movimento, con possibili nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Le operazioni condotte nei giorni scorsi

Il Crotone potrebbe sfoltire ulteriormente la rosa.

Nei giorni scorsi gli squali hanno già ceduto Mattina Novella alla Scafatese e Vinicius al Ravenna. Gli squali hanno inoltre deciso di non esercitare il riscatto per Matteo Maggio, tornato alla Regginana e passato al Ravenna e per Enrico Piovanello rientrato alla Juve Stabia.