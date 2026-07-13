Il Palermo calcio si prepara a lanciare la sua campagna abbonamenti per la stagione di Serie B 2026-2027, con l'apertura ufficiale fissata per giovedì 16 luglio. L'iniziativa, che prende il via con un claim evocativo e un forte richiamo alle radici del territorio, include anche importanti risvolti solidali e una fase di prelazione dedicata ai fedelissimi tifosi rosanero.

Il club di viale del Fante ha scelto per quest'anno lo slogan "A chi appartieni", una frase che va oltre la semplice domanda, trasformandosi in una vera e propria dichiarazione di profonda appartenenza ai colori rosanero.

Questo omaggio alle radici e alla cultura siciliana mira a rafforzare il legame tra la squadra, la città e i suoi sostenitori, invitando ciascuno a riconoscersi pienamente nell'identità del Palermo.

La campagna abbonamenti 2026-2027: dettagli e scadenze

Per la prossima stagione, la società palermitana ha stabilito un tetto massimo di 17.000 abbonamenti disponibili. Una particolare attenzione è stata riservata ai tifosi che hanno già sostenuto la squadra nella passata stagione: per i 16.504 abbonati della scorsa annata, è prevista una fase di prelazione esclusiva.

Questa finestra privilegiata avrà inizio alle ore 12 di giovedì 16 luglio e si concluderà alle ore 23:59 del 2 agosto. Durante questo periodo, i vecchi abbonati avranno la possibilità di rinnovare il proprio titolo, garantendosi il posto allo stadio senza alcun rincaro rispetto ai prezzi della stagione precedente.

Un'opportunità concreta per premiare la fedeltà e assicurare continuità al supporto dei tifosi.

"Palermo in the Community": un impegno solidale

La campagna abbonamenti di quest'anno si distingue anche per il suo forte legame con la solidarietà. Per ogni abbonamento sottoscritto, infatti, 2 euro saranno devoluti a "Palermo in the Community", un progetto di grande valore sociale promosso dal club.

Questo programma è specificamente destinato alla riqualificazione di campi di calcetto situati nei quartieri più disagiati del capoluogo siciliano. L'obiettivo è offrire spazi adeguati per la pratica sportiva, promuovere l'aggregazione giovanile e contribuire attivamente al miglioramento delle infrastrutture locali.

Un primo e significativo intervento è già stato realizzato con successo in Piazza Magione, dimostrando la concretezza dell'iniziativa.

Il Palermo calcio e il suo ruolo nel tessuto sociale

Il Palermo calcio, con la sua storia che affonda le radici nel 1900, rappresenta da sempre una delle realtà sportive e culturali più significative della Sicilia. Il club non è solo un punto di riferimento calcistico, ma anche un attore chiave nel tessuto sociale del territorio, promuovendo attivamente iniziative di valore attraverso progetti dedicati.

L'impegno del club nel sociale, evidenziato dalla scelta di supportare "Palermo in the Community" attraverso la campagna abbonamenti, conferma la sua volontà di rafforzare ulteriormente il legame indissolubile con i tifosi e con l'intera città.

Questa sinergia tra sport e responsabilità sociale sottolinea come il Palermo calcio intenda essere un motore di cambiamento positivo, andando oltre il campo da gioco per contribuire al benessere della comunità.