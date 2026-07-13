Il 13 luglio 2026 segna una data importante per i tifosi giallorossi: Paulo Dybala, l'acclamato attaccante della Roma, ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto con il club capitolino. L'accordo estende la sua permanenza nella capitale fino al 30 giugno 2027, consolidando un legame che ha già acceso la passione dei sostenitori. L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio carico di emozione rivolto direttamente ai tifosi, in cui il campione argentino ha espresso la sua profonda soddisfazione per la prosecuzione di questa avventura sportiva.

Con parole che risuonano come una promessa, Dybala ha dichiarato: "Questa storia continua come volevamo tutti. Sono contento di fare un’altra stagione qui, poter difendere la maglia della Roma per me è un privilegio". L'attaccante ha enfatizzato le molteplici ragioni che lo hanno spinto a scegliere di rimanere nella Città Eterna, definendo la sua permanenza un "grandissimo onore". Ha poi aggiunto un pensiero speciale per i sostenitori: "Sono contento di essere ancora qui con voi, di rivedervi all’Olimpico, in trasferta e quando suonerà quella musica (l’inno della Champions League, ndr), ci guarderemo e saremo molto orgogliosi di ciò che stiamo facendo nelle notti europee". Questo passaggio sottolinea non solo l'affetto per la squadra, ma anche le ambizioni europee condivise con l'ambiente romanista.

Il percorso di Dybala e il suo impatto a Roma

Dal suo arrivo nell'estate del 2022, Paulo Dybala ha rapidamente consolidato il suo ruolo, affermandosi come uno dei veri protagonisti della squadra giallorossa. In questi anni, ha collezionato un impressionante bottino di 139 presenze e ha messo a segno 45 gol, diventando un innegabile punto di riferimento. La sua influenza si estende ben oltre il rettangolo verde, manifestandosi anche come leader carismatico all'interno dello spogliatoio e un idolo per la tifoseria. Il nuovo accordo, che prolunga la sua collaborazione con il club per un'ulteriore stagione, ribadisce la forte volontà di entrambe le parti di proseguire insieme un percorso di successi e crescita.

La centralità dell'attaccante argentino nel progetto giallorosso

La società ha più volte evidenziato il contributo fondamentale di Dybala, riconoscendo il legame speciale che si è creato con i tifosi e l'importanza cruciale del suo apporto sia tecnico che carismatico. Il rinnovo contrattuale non è solo una formalità, ma rappresenta la chiara continuità di una storia avvincente iniziata quattro anni fa e la prospettiva concreta di raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi. L'attaccante argentino continuerà, pertanto, a essere uno dei volti simbolo e delle figure chiave della Roma, sia nelle competizioni nazionali che sul prestigioso palcoscenico internazionale, promettendo ancora emozioni e giocate di alta classe ai suoi sostenitori.