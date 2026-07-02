L'attaccante uruguaiano Edinson Cavani, all'età di 39 anni, ha ufficialmente concluso la sua esperienza con il Boca Juniors. L'annuncio, carico di emozione e gratitudine, è stato diffuso tramite un video sul suo profilo Instagram, dove il "Matador" ha ringraziato sentitamente tifosi e compagni per il percorso condiviso. Nonostante l'addio al club argentino, Cavani non ha fatto alcun riferimento a un possibile ritiro dalla carriera agonistica, lasciando aperta la porta a nuove sfide.

L'addio al Boca Juniors: un percorso tra sfide e gratitudine

Il bomber, che si era unito al Boca nel luglio 2023, ha rescisso il contratto che lo legava alla squadra.

Nel suo commosso messaggio, Cavani ha voluto sottolineare un principio che lo ha guidato: "Il viaggio è la ricompensa. E il viaggio è stato magnifico". Ha riconosciuto di aver affrontato momenti difficili durante la sua permanenza, ostacolato anche da infortuni ricorrenti che gli hanno impedito di "lasciare il segno" come avrebbe desiderato. Nel corso di tre anni, ha disputato 81 partite, di cui 27 per intero, mettendo a segno 28 gol. La decisione di separarsi dal club è maturata anche in un contesto di profonda ristrutturazione della rosa, con il nuovo allenatore Rodolfo Arruabarrena che non lo considerava nei suoi piani. L'ultimo anno, in particolare, è stato fortemente condizionato da una persistente lesione alla schiena, che ne ha limitato significativamente la presenza in campo.

La rescissione del contratto è avvenuta di comune accordo e in buoni rapporti con la dirigenza, senza alcuna indennità aggiuntiva.

Una carriera internazionale costellata di successi

La carriera di Edinson Cavani è stata impreziosita da un lungo e fruttuoso percorso anche con la maglia della nazionale uruguaiana. In quindici anni, ha collezionato ben 136 presenze e segnato 58 gol, affermandosi come uno dei pilastri della sua selezione. A livello di club, il suo palmarès vanta importanti trofei: una Coppa Italia conquistata con il Napoli, e un'impressionante serie di successi con il Paris Saint-Germain, tra cui sei scudetti, cinque Coppe di Francia, quattro Champions League e sei Coppe di Lega. A questi si aggiunge un titolo nazionale vinto con il Danubio, agli albori della sua brillante carriera.