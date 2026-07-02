Il Genoa continua a muoversi sul mercato, puntando su profili giovani e di prospettiva. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuel Wiafe dal Modena, il club rossoblù mantiene alta l'attenzione anche su Rokas Pukstas, centrocampista americano dell'Hajduk Spalato. Due operazioni che confermano la strategia della società: costruire una rosa competitiva investendo su talenti dal potenziale promettente.

L'acquisto di Samuel Wiafe è ormai realtà. Il centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, arriva dal Modena a titolo definitivo e rappresenta un investimento importante in chiave presente e futura.

Classe 2008, Wiafe abbina qualità tecniche, duttilità e personalità, caratteristiche che hanno convinto il Genoa a puntare con decisione su di lui dopo aver seguito la sua crescita.

Il giovane centrocampista potrà essere inserito gradualmente nel gruppo della prima squadra, con l'obiettivo di valorizzarne le qualità e accompagnarne il percorso di maturazione in Serie A.

Pukstas resta un obiettivo concreto

Parallelamente all'operazione Wiafe, il Genoa continua a lavorare anche sulla pista che porta a Rokas Pukstas. Il centrocampista statunitense dell'Hajduk Spalato è uno dei nomi seguiti dalla dirigenza rossoblù per aggiungere fisicità, inserimenti e qualità alla linea mediana.

Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi contatti tra le parti, anche se la trattativa resta complessa.

Sul giocatore c'è infatti l'interesse di altri club e sarà necessario trovare la giusta intesa con la società croata per arrivare alla fumata bianca.

Una strategia chiara per il futuro

L'eventuale arrivo di Pukstas, unito all'innesto già definito di Wiafe, confermerebbe la linea tracciata dal Genoa in questa sessione di mercato: abbassare l'età media della rosa senza rinunciare alla qualità. La società continua infatti a monitorare giovani di prospettiva internazionale, convinta che rappresentino non solo un valore tecnico, ma anche un patrimonio per il futuro del club.

Il mercato rossoblù resta dunque in pieno fermento. Dopo il colpo ufficiale Wiafe, la dirigenza è al lavoro per regalare al tecnico De Rossi ulteriori rinforzi in vista della nuova stagione, con Pukstas che rimane uno dei principali obiettivi per il centrocampo.