ROMA, 23 luglio 2026 – All'indomani dell'amichevole vinta contro il Trastevere, il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha offerto le sue prime riflessioni sulla fase di preparazione estiva della squadra. Con un tono che denota impegno e concentrazione, Cristante ha dichiarato: “Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. Insomma, conosciamo già chiaramente i concetti del mister, però stiamo dando continuità”. Queste parole sottolineano l'intensità del lavoro svolto e la rapida assimilazione delle direttive tecniche, elementi cruciali per affrontare la nuova stagione con la giusta mentalità.

L'obiettivo primario, come evidenziato dal giocatore, è mantenere una linea di condotta coerente e produttiva, ponendo le basi per un percorso solido.

Quando interrogato sulle ambizioni stagionali della Roma, Cristante ha ribadito con forza l'importanza di “dare continuità” al percorso intrapreso, puntando a un'ulteriore crescita. “Vogliamo crescere, vogliamo fare un'altra grande stagione come l'anno scorso”, ha affermato, richiamando l'esigenza di replicare e, se possibile, superare i risultati ottenuti nella precedente annata. La prossima stagione, tuttavia, presenterà una sfida aggiuntiva e di notevole spessore: la partecipazione alla Champions League. “Quest'anno c'è anche la Champions che, chiaramente, è più difficile, sarà tosta anche nella fase iniziale”, ha ammesso il centrocampista, evidenziando la complessità e la competitività della massima competizione europea.

Di fronte a un calendario così impegnativo e a un livello di avversari elevato, Cristante ha concluso con realismo: “Porsi degli obiettivi adesso è difficile”, suggerendo una strategia di approccio graduale e concentrato sul lavoro quotidiano, piuttosto che su proclami prematuri.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini: attesa per il rinnovo contrattuale

Nel corso delle sue dichiarazioni post-partita, Bryan Cristante ha dedicato un passaggio significativo alla situazione di Lorenzo Pellegrini, il cui status contrattuale è un argomento di grande interesse per i tifosi e per il club. Cristante ha rivelato di aver avuto un contatto diretto con il compagno di squadra: “Sì, l'ho sentito. Lo aspettiamo a braccia aperte, speriamo che torni nel gruppo il prima possibile”, ha affermato, esprimendo un chiaro desiderio di riavere Pellegrini a disposizione in tempi brevi.

Questa attesa sottolinea l'importanza del giocatore per la coesione e la forza del gruppo, sia in campo che nello spogliatoio.

La questione del rinnovo contrattuale di Pellegrini è, infatti, un dossier aperto e prioritario. Il suo accordo con la società è scaduto ufficialmente lo scorso 30 giugno, e da allora le trattative per un prolungamento sono in corso. Nonostante non sia ancora stato raggiunto un accordo formale che sancisca il legame futuro, il dialogo tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club prosegue con assiduità e determinazione. La volontà di entrambe le parti di proseguire insieme il cammino sportivo appare evidente, e i contatti per definire i termini del nuovo contratto sono costanti.

Questa continuità nel confronto alimenta la speranza di una rapida e positiva risoluzione della vicenda, permettendo a Pellegrini di rientrare a pieno titolo nei piani della squadra per la prossima stagione.