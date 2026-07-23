È ufficiale: Luka Modric ha firmato il rinnovo del contratto con il Milan, legandosi al club rossonero fino al 30 giugno 2027. L'annuncio è stato diramato il 23 luglio tramite una nota ufficiale della società, che ha così confermato la permanenza del centrocampista croato per un'ulteriore stagione. Modric continuerà a indossare la maglia numero 14, confermando il suo ruolo di punto di riferimento imprescindibile per il centrocampo milanista sin dal suo arrivo.

Nel comunicato, il club ha sottolineato l'importanza del giocatore, evidenziando come Modric abbia saputo mettere la propria esperienza e qualità al servizio della squadra, sia in campo che fuori.

La scorsa stagione lo ha visto protagonista con 37 presenze e 2 gol, a testimonianza del suo contributo. Il Milan ha inoltre espresso l'ambizione di raggiungere nuovi e importanti traguardi insieme al calciatore, tra i più forti e rappresentativi a livello mondiale.

Le prime dichiarazioni di Modric dopo la firma

Dopo la firma, Luka Modric ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, esprimendo soddisfazione per il prolungamento del contratto con i rossoneri: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspetta una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e mi motiva.

Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, forza Milan sempre!".

Modric, pilastro del progetto rossonero fino al 2027

Dal suo arrivo, Modric è stato considerato dal Milan un elemento di importanza strategica per il centrocampo. La sua esperienza internazionale e la capacità di guidare la squadra lo rendono un leader sia in campo che fuori. Il rinnovo del contratto fino al 2027 conferma la volontà del club di puntare su di lui per le prossime stagioni, con l'obiettivo di raggiungere nuovi e significativi successi sportivi.