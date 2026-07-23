Il 23 luglio 2026, a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Danilho Doekhi, il nuovo difensore biancoceleste della Lazio. L'arrivo del calciatore olandese è stato accolto con entusiasmo, e lo stesso Doekhi ha espresso parole di grande soddisfazione per il suo trasferimento nella capitale italiana. "Quando è arrivata la proposta della Lazio ho pensato fosse perfetta per me e per le mie caratteristiche", ha dichiarato il neo acquisto, sottolineando il suo entusiasmo. "Sono contento di essere qui, questo è un grande club.

Il mio obiettivo primario è quello di mantenere la porta inviolata e, possibilmente, di contribuire anche con qualche gol".

Le ambizioni di Doekhi con la Lazio

Durante l'incontro con i rappresentanti dei media, Doekhi ha evidenziato la qualità della rosa della Lazio e la sua ferma determinazione a offrire il massimo contributo alla squadra. "Abbiamo una buona squadra", ha affermato con convinzione, "io vorrei giocare il più possibile e mostrare tutte le mie qualità. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo". Il difensore ha manifestato fiducia nella sua capacità di integrarsi rapidamente, sia all'interno del gruppo che nel contesto della Serie A. "Io penso di adattarmi bene sia in questa squadra che in Serie A.

E mi aspetto di farlo subito", ha aggiunto, proiettandosi verso un inserimento immediato. Ha inoltre sottolineato come la storia del club, ricca di importanti calciatori olandesi, possa facilitare il suo percorso di adattamento e integrazione.

Il percorso di Doekhi e il legame con Bonucci

Ripercorrendo le tappe della sua carriera, Danilho Doekhi ha ricordato la sua esperienza in Bundesliga, un campionato dove aveva l'obiettivo di giocare e in cui è riuscito a mettersi in mostra. Ora, con il passaggio alla Lazio, il suo desiderio è quello di replicare e superare le aspettative nel calcio italiano. Un momento significativo della conferenza è stato dedicato al suo ex compagno di squadra all’Union Berlino, Leonardo Bonucci.

Il difensore italiano, infatti, ha recentemente fatto visita a Formello, un incontro che ha avuto un forte impatto su Doekhi. "Ho parlato molto con lui", ha raccontato Doekhi, "per noi, quando eravamo a Berlino, era una leggenda". Bonucci ha avuto un ruolo importante nel suo trasferimento, consigliandolo sull'idoneità del campionato italiano alle sue caratteristiche. "È uno di quelli che mi ha detto che il campionato italiano sarebbe stato adatto per me, è stato un piacere vederlo", ha concluso Doekhi, evidenziando il valore di quel consiglio. La sua presentazione ha così rafforzato la volontà di integrarsi rapidamente nel gruppo e di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Lazio, mettendo in campo la sua professionalità e il suo spirito di adattamento.