Uno dei reparti che la Juventus vorrebbe puntellare in questa finestra di calciomercato è il centrocampo. Infatti, in attesa di scoprire il futuro di Khephren Thuram, sono molti i calciatori che potrebbero lasciare Torino: da Koopmeiners a Miretti passando per Douglas Luiz. Per questo motivo, la dirigenza sta valutando alternative di grande livello e tra queste spunta la candidatura di Kenneth Taylor, centrocampista olandese in forza al Lazio.

Si valuta Taylor per la mediana

Oltre Frank Kessie che resta un obiettivo importante, la dirigenza juventina sta valutando altri profili ed uno di questi sarebbe il classe 2002 della Lazio, arrivato a gennaio dall'Ajax.

Il centrocampista olandese avrebbe avuto qualche frizione con mister Gattuso e ciò potrebbe determinare delle evoluzioni sul suo futuro. Stando ad alcuni rumors, la Juve è alla finestra e vorrebbe capire i margini di manovra per impostare una trattativa concreta. Una trattativa che al momento appare molto difficile, vista la volontà della Lazio di trattenere un elemento importante per il 4-2-3-1 di Gattuso e di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 35-40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora. Al momento quindi non si può parlare di una trattativa concreta ma di un'idea e sondaggio da parte della Juve che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Taylor rappresenterebbe un bel colpo per la mediana e risulterebbe un calciatore adatto per i sistemi di gioco utilizzati da mister Spalletti. Grande tecnica, intelligenza tattica ed ottima duttilità, vista la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di play davanti alla difesa, di mezz'ala ma anche di trequartista.

Si valuta Ghilardi per la difesa, possibile scambio con Gatti

La Juventus lavora anche sul fronte difesa. L'obiettivo è quello di puntellare la retroguardia e regalare un nuovo innesto a mister Spalletti. Viste le richieste importanti del Bologna per Lucumì, il club bianconero lavora ad alcune alternative come Daniele Ghilardi che si è ritagliato uno spazio considerevole nella Roma di Gasperini.

Forte fisicamente, bravo nell'anticipo e buona capacità nell'impostazione: il classe 2003 ha attirato l'interesse di alcuni club italiani tra cui la stessa Juventus.

La Roma non vorrebbe privarsi di un elemento importante nelle rotazioni del Gasp vista la partecipazione alla Champions League e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 25-30 milioni di euro potrebbe cambiare idea. Per abbassare le ricchieste economiche del club giallorosso, la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Federico Gatti, non intoccabile per Spalletti e finito nel mirino del Napoli di Max Allegri.