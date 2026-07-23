L'Atalanta si prepara al suo terzo impegno precampionato, affrontando l'Arezzo, formazione neopromossa in Serie B e guidata dal tecnico Cristian Bucchi. L'atteso test match è fissato per domenica 26 luglio, con fischio d'inizio alle ore 20. La cornice dell'incontro sarà il campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, quartier generale del club bergamasco e sede del ritiro estivo della squadra di Maurizio Sarri. La partita si svolgerà a porte chiuse per ragioni logistiche e organizzative, come già avvenuto per l'amichevole contro il Mantova terminata 1‑1.

Sarà comunque garantita la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell'Atalanta, permettendo ai tifosi di seguire l'evento.

L'Arezzo arriva a questo appuntamento forte di una recente vittoria per 3‑1 contro il Napoli, ottenuta ieri sera a Dimaro. La squadra toscana sta svolgendo il proprio ritiro precampionato a Rovetta, in Valseriana, e ha già in programma un'altra sfida importante: mercoledì 29 luglio affronterà l'AlbinoLeffe alle 17.30 a Clusone. Questo match contro l'Atalanta rappresenta un ulteriore banco di prova significativo per la formazione di Bucchi in vista della prossima stagione di Serie B.

Il Percorso Precampionato dell'Atalanta

Il cammino estivo dell'Atalanta è iniziato sabato scorso a Clusone, dove i bergamaschi hanno conquistato una vittoria per 2‑1 contro la propria Under 23.

Dopo l'impegno casalingo con l'Arezzo, il calendario prevede una serie di amichevoli internazionali di alto profilo. La squadra di Sarri volerà a Rotterdam domenica 2 agosto per affrontare il Feyenoord alle ore 15. Successivamente, sabato 8 agosto, sarà la volta di una trasferta a Gelsenkirchen per sfidare lo Schalke 04 alle 17. Il ciclo di test si concluderà con il tradizionale Trofeo Bortolotti, che vedrà l'Atalanta ospitare l'Athletic Bilbao a Bergamo venerdì 14 agosto.

Il Calendario Completo dell'Arezzo

La preparazione estiva dell'Arezzo si sta svolgendo intensamente, con la squadra impegnata tra le località di Rigutino e Clusone nel periodo dal 18 al 30 luglio. Il programma delle amichevoli precampionato è ricco e variegato, includendo diverse sfide utili a testare la condizione fisica e tattica del gruppo.

Tra gli incontri già disputati o in calendario figurano le partite contro la Rappresentativa Locali, l'Arezzo B, il Napoli (con la vittoria per 3-1 a Dimaro il 22 luglio), la Folgore Caratese, l'AlbinoLeffe (prevista per il 29 luglio a Clusone) e il Parma. Questo fitto calendario di impegni sottolinea l'approccio meticoloso della squadra toscana nella costruzione della forma in vista della nuova stagione.