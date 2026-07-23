Il 23 luglio 2026 ha segnato il ritorno in campo di Alessio Romagnoli con la Lazio, presso il centro sportivo di Formello. Il difensore biancoceleste, dopo i test fisici mattutini, ha partecipato alla seduta pomeridiana di allenamento con il gruppo, agli ordini di mister Gennaro Gattuso. Questa sessione, il suo primo allenamento stagionale, è significativa data la situazione di mercato: la trattativa per il trasferimento all'Al-Sadd è in fase di stallo.

Dopo il lavoro collettivo, Romagnolisi è dedicato a un programma di corsa individuale per recuperare il ritmo post-vacanze.

La sua presenza a Formello, nonostante l'incertezza sul futuro, conferma la volontà della Lazio di gestire il proprio patrimonio tecnico, avendolo convocato per il ritiro estivo. Il rallentamento delle negoziazioni con il club qatariota non ha trovato spiegazioni ufficiali, alimentando interrogativi sul destino del calciatore.

Il Futuro di Romagnoli: tra Campo e Mercato

La posizione di Alessio Romagnoli rimane un rebus per la Lazio. Intercettato a Formello, il difensore ha espresso la sua perplessità: “Non lo so cosa sta succedendo, oggi mi alleno con la Lazio. Ho fatto vacanze più lunghe e mi sono riposato un po’. Vediamo quello che succede.” Questa dichiarazione evidenzia la mancanza di chiarezza sul suo futuro e l'impatto sulla pianificazione stagionale.

L'allenatore Gennaro Gattuso necessita di certezze per definire la rosa definitiva, in particolare per la difesa. La società è chiamata a risolvere la questione in tempi brevi per garantire serenità all'ambiente e alla squadra, evitando che un prolungato limbo possa compromettere la preparazione.

Formello: Cuore Operativo della Lazio

Il centro sportivo di Formello è il fulcro delle attività della Lazio, sede degli allenamenti della prima squadra e delle formazioni giovanili. Rappresenta il punto di riferimento operativo per la preparazione atletica e tecnica. Qui, mentre Romagnoli riprende a sudare, si attendono le decisioni che influenzeranno il percorso della Lazio.