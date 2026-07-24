Grande attesa e massimo riserbo a Locorotondo, in provincia di Bari, per le nozze-evento di Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, con la sua storica compagna Alessia Elefante. Il piccolo comune pugliese è stato blindato per garantire la privacy di un evento che si preannuncia tra i più seguiti dell'anno nel mondo dello sport e dello spettacolo. La cerimonia religiosa si svolgerà nel pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire, seguita dal ricevimento nella prestigiosa residenza Pettolecchia a Fasano.

La vigilia del grande giorno è stata animata da una festa memorabile.

Sulle note di 'Più bella cosa non c’è' di Eros Ramazzotti, i futuri sposi, vestiti in total white, hanno accompagnato al karaoke il celebre brano, sotto un arco luminoso che portava i loro nomi. Un'atmosfera gioiosa ha anticipato il "sì", mentre la lista degli invitati, avvolta nel più stretto riserbo, continua ad alimentare indiscrezioni sui social e tra gli addetti ai lavori. Donnarumma era stato avvistato nei giorni precedenti a Francavilla Fontana per la prova dell’abito in una nota sartoria locale, a conferma della cura per ogni singolo dettaglio.

Una cerimonia tra privacy e glamour

Le nozze di Donnarumma e Alessia Elefante sono state organizzate con una sicurezza rafforzata in tutto il paese e nelle location scelte, a testimonianza del massimo riserbo che ha caratterizzato l'evento.

La scelta della Chiesa Madre di Locorotondo (nota anche come chiesa di San Giorgio Martire) è stata dettata anche dalla sua vicinanza con la villa che ospiterà i festeggiamenti. La coppia, già genitrice del piccolo Leo, nato a settembre 2024, ha desiderato condividere questo momento speciale con amici e parenti più stretti, in un contesto di assoluta discrezione.

Gli ospiti attesi e i dettagli esclusivi

Nonostante il rigoroso segreto, le voci sui possibili ospiti vip non accennano a placarsi. Tra i nomi che circolano con insistenza vi sono ex compagni di Nazionale e del Paris Saint-Germain, oltre a diversi giocatori del Manchester City. Si ipotizza la presenza del tecnico Luis Enrique e di Erling Haaland, già in Italia dopo il mondiale con la Norvegia.

Alcuni azzardano persino la partecipazione di Pep Guardiola, il tecnico catalano che ha recentemente rifiutato la panchina della Nazionale italiana. Tra gli invitati potrebbero esserci anche figure di spicco del calcio italiano come Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella.

Per il catering, la scelta sarebbe ricaduta sul rinomato gruppo stellato Da Vittorio, chiamato a curare l'offerta gastronomica dell'esclusivo party. In precedenza, la coppia aveva valutato altre suggestive location nella Valle d'Itria, tra cui la Basilica Minore Cattedrale di Ostuni, attualmente inagibile, e la Chiesa di San Francesco. La coppia aveva già attirato l'attenzione a maggio, quando una fotografia di Alessia Elefante in abito bianco, accompagnata da una frase di Donnarumma sul «contratto a lungo termine», aveva suggerito una promessa di matrimonio già formalizzata. Ora tutti i riflettori sono puntati sulla Valle d'Itria, pronta ad accogliere il matrimonio blindatissimo di uno dei protagonisti più celebri del calcio italiano.