Il Como si prepara ad affrontare un test significativo contro il Paris FC, un'amichevole che il tecnico Cesc Fabregas ha definito cruciale per la fase di preparazione della squadra. L'incontro rappresenta un momento fondamentale per valutare i progressi e integrare i nuovi elementi in vista degli impegni futuri.

Fabregas ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento: “Domani faremo un passo importante nel nostro percorso di preparazione. Abbiamo diversi nuovi giocatori e numerosi giovani che stanno crescendo nel nostro settore giovanile. Partite come queste sono ottime per dare loro l’opportunità di capire le nostre idee, l’intensità richiesta e il modo in cui vogliamo giocare”.

Gli obiettivi del Como in preparazione

Il tecnico ha evidenziato le priorità attuali della squadra: “In questo momento, l’obiettivo principale è quello di trovare la forma fisica ottimale, creare la giusta chimica tra i giocatori e mettere tutti a proprio agio all’interno della squadra. Il Paris FC è una squadra forte e un avversario interessante, per questo motivo il match di domani sarà molto utile per la nostra crescita”.

Questo impegno contro il Paris FC costituisce il primo test amichevole per il Como in questa fase di preparazione estiva. La sfida ha un duplice scopo: da un lato, affinare la condizione atletica e l’intesa tra i giocatori; dall’altro, consentire ai nuovi innesti e ai giovani del vivaio di assimilare il modello di gioco desiderato dal tecnico.

Il Paris FC, descritto da Fabregas come “una squadra forte e un avversario interessante”, offre un banco di prova stimolante per valutare lo stato di avanzamento del lavoro svolto finora e per mettere alla prova le strategie tattiche.

Il calendario del Paris FC

Il Paris FC ha già disputato un primo match amichevole contro il Reims sabato scorso a Orly. Dopo l'incontro con il Como, previsto per il 24 luglio in Italia, la squadra francese partirà per un ritiro in Germania. Questo calendario conferma l’importanza dell’amichevole per entrambe le formazioni nel contesto della loro preparazione estiva.