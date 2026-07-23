A sole ventiquattro ore dalla chiusura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, la Juventus ha già registrato un successo straordinario, superando in modo significativo il numero di tessere stagionali sottoscritte rispetto all'annata precedente. Questo dato, che evidenzia una risposta eccezionale da parte del pubblico, è particolarmente rilevante considerando che nella passata stagione il club bianconero aveva totalizzato 19.200 abbonamenti, includendo anche i posti Premium. Il superamento di tale soglia, a un giorno dal "gong" finale, sottolinea la forza e la passione incondizionata della tifoseria.

La giornata di venerdì 24 luglio rappresenta l'ultima occasione utile per i sostenitori bianconeri di assicurarsi un posto fisso per assistere a tutte le partite interne della squadra. Sarà il campionato 2026/2027 a vedere la formazione guidata da Luciano Spalletti scendere in campo, e l'entusiasmo dimostrato dagli abbonamenti è un chiaro segnale di fiducia. Nonostante i risultati sportivi della scorsa stagione, che avrebbero potuto intaccare l'umore generale, i tifosi hanno scelto di rinnovare il loro attaccamento viscerale ai colori sociali, dimostrando ancora una volta un sostegno incondizionato.

Un successo che va oltre i risultati: la fede bianconera

La Juventus ha comunicato ufficialmente che la quota di abbonamenti annuali registrata ha ampiamente superato quella dello scorso anno, un dato che va ben oltre le aspettative e che conferma il forte legame tra la squadra e la sua gente.

Questa risposta straordinaria di pubblico non è solo un numero, ma un vero e proprio abbraccio di calore che testimonia la maturità e la vicinanza dell'intera piazza nei confronti del club. La fede incondizionata dei sostenitori bianconeri si traduce in uno Stadium pronto a ruggire di nuovo, spingendo la squadra verso il riscatto tanto atteso. L'ultimo giorno di vendita libera, previsto per domani, offre un'ulteriore e definitiva possibilità ai tifosi di acquistare la tessera stagionale e garantirsi la presenza allo stadio per tutte le sfide casalinghe della nuova annata, un'occasione da non perdere per chi vuole essere parte attiva del percorso della squadra.

L'Allianz Stadium: il cuore pulsante del tifo juventino

La Juventus Football Club, storica società calcistica con sede a Torino, gestisce le proprie partite interne presso l'iconico Allianz Stadium. Inaugurato nel 2011, l'impianto, con una capienza di circa 41.000 posti, non è solo uno stadio, ma il simbolo della casa bianconera e il principale teatro delle emozioni dei tifosi. L'organizzazione meticolosa delle campagne abbonamenti permette ogni anno ai sostenitori più fedeli di riservare il proprio posto per l'intero campionato, con diverse tipologie di abbonamento disponibili, inclusi i settori Premium. Questo sistema garantisce una base solida di presenze e un'atmosfera unica ad ogni match.

L'eccezionale riscontro di pubblico per la campagna abbonamenti in corso è un segnale forte e motivante per i giocatori, che si spera possano trarre energia da questo calore e dare il massimo fin dalle prime battute del nuovo campionato, onorando la fiducia e la passione dei loro sostenitori.