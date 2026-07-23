L’Aston Villa ha ufficializzato l’ingaggio di Alejandro Garnacho, il talentuoso esterno argentino proveniente dal Chelsea, con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026-27. L’accordo prevede che il trasferimento del 22enne diventi definitivo la prossima estate, qualora vengano soddisfatti specifici criteri prestabiliti. Il giocatore ha già sottoscritto un contratto quadriennale con il club di Villa Park, un accordo che entrerà in vigore a tutti gli effetti al momento del riscatto definitivo.

Dettagli dell'operazione e le aspettative del Chelsea

I termini esatti della clausola di obbligo di riscatto non sono stati resi pubblici dalle società coinvolte. Tuttavia, si ritiene che l'attivazione di tale obbligo sia legata a condizioni facilmente verificabili, come ad esempio il raggiungimento di un determinato numero di presenze in campo. Il Chelsea si è dichiarato fiducioso che queste condizioni saranno soddisfatte senza difficoltà, permettendo così al club londinese di ottenere la piena valutazione del giocatore, fissata in 43 milioni di sterline (una cifra che corrisponde a circa 50,4 milioni di euro).

L’allenatore dell’Aston Villa, Unai Emery, ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivo, esprimendo grande soddisfazione: “È un giocatore di grande talento, giovane e ci ha dimostrato la sua voglia e determinazione di contribuire in modo significativo al nostro progetto sportivo.

Siamo davvero contenti di averlo qui con noi”.

Contesto di mercato e implicazioni strategiche

L'operazione che ha portato Garnacho all'Aston Villa si inserisce in un contesto di mercato particolarmente dinamico per entrambi i club. Questo trasferimento segue, infatti, la recente e significativa cessione di Morgan Rogers dal Villa al Chelsea, un affare che ha fruttato al club di Birmingham ben 117 milioni di sterline. La scelta di strutturare l'ingaggio di Garnacho come un prestito con obbligo condizionato è una mossa strategica precisa, pensata per evitare che i due trasferimenti vengano considerati uno scambio diretto ai fini contabili e regolamentari, garantendo così maggiore flessibilità finanziaria.

Il prestito è stato finalizzato dopo che Alejandro Garnacho era stato escluso dalla preparazione estiva del Chelsea, una decisione presa in accordo con il nuovo allenatore Xabi Alonso al fine di facilitare la sua partenza e permettergli di trovare una nuova sistemazione. Il calciatore ha già completato con successo le visite mediche a Birmingham, confermando la sua idoneità fisica e la sua piena disponibilità per la nuova avventura con l'Aston Villa.