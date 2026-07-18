Il Bologna ha vissuto un esordio stagionale nella prima amichevole contro l’Arminia Bielefeld, squadra tedesca, perdendo pesantemente per quattro a zero. L’incontro, che segnava il debutto sulla panchina rossoblù del nuovo tecnico Domenico Tedesco, è stato segnato da un episodio di nervosismo che ha coinvolto Jonathan Rowe.

Durante il secondo tempo, Rowe ha reagito in modo scomposto a un intervento falloso di un avversario: dopo essere stato colpito, ha rincorso il giocatore tedesco e lo ha spinto con il petto, facendolo cadere a terra. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso per il rossoblù, che, nervoso, ha continuato a provocare l’avversario fino a scatenare una maxi rissa, sedata solo dai compagni.

Un debutto amaro per Domenico Tedesco

La partita ha rappresentato un esordio amaro per Domenico Tedesco, chiamato a guidare il Bologna. La sconfitta netta e l’episodio con Rowe hanno complicato il debutto del tecnico, che dovrà ora lavorare su disciplina e coesione del gruppo. L’episodio ha lasciato il segno su una gara che doveva servire a testare i nuovi equilibri e la condizione dei giocatori dopo la sosta estiva.

Il futuro di Jonathan Rowe e le strategie di mercato

In parallelo agli eventi in campo, il futuro di Jonathan Rowe resta al centro delle attenzioni anche per il mercato. Il Bologna ha rifiutato una proposta da circa venticinque milioni di euro da un club della Premier League per l’attaccante inglese, considerato incedibile.

Sartori ha ribadito la volontà di trattenere Rowe, pur lasciando aperta la porta a eventuali offerte irrinunciabili. Nel frattempo, il club segue con interesse Jaden Philogene dell’Ipswich Town e resta in attesa della decisione di Riccardo Orsolini sul rinnovo contrattuale. Il tecnico Domenico Tedesco ha commentato: «È importante la tempistica… Chiaro che sono giocatori importanti, ma vedremo… Io comunque sono fiducioso e rilassato».

Il Bologna si trova dunque a gestire una fase delicata, tra episodi di tensione in campo e scelte strategiche di mercato che influenzeranno il futuro della rosa e le ambizioni stagionali.