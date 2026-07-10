La nazionale spagnola di calcio si trova a un bivio storico nell'attuale Coppa del Mondo. Dopo cinque partite disputate, la squadra guidata da Luis de la Fuente non ha ancora subito alcun gol, un risultato che nessuna formazione è mai riuscita a mantenere fino alla vittoria finale del torneo. La solidità difensiva, spesso messa in discussione alla vigilia, si è rivelata il vero punto di forza della Spagna, che ora guarda con ambizione alle prossime sfide decisive.

Nonostante la presenza di portieri di alto livello come David Raya e Joan García, il commissario tecnico ha scelto di affidarsi a Unai Simón come titolare.

In difesa, il ballottaggio tra Pedro Porro e Marcos Llorente sulla fascia destra e la coppia centrale composta da Aymeric Laporte e dal giovane Pau Cubarsí hanno garantito sicurezza e compattezza. Nei cinque incontri disputati, la Spagna ha segnato nove reti senza mai subirne, superando avversari come Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria e Portogallo.

Un primato mai raggiunto al Mondiale

La domanda che molti si pongono è se una squadra sia mai riuscita a vincere il Mondiale senza subire gol. La risposta è chiara: no, nessuna nazionale ha mai sollevato il trofeo mantenendo la propria porta inviolata per tutta la competizione. Il record attuale per il minor numero di reti incassate da una vincitrice del torneo è di due, raggiunto dalla stessa Spagna nel 2010, dall'Italia nel 2006 e dalla Francia nel 1998.

Nessuna di queste squadre è riuscita a concludere il torneo senza subire almeno una marcatura.

Un caso particolare riguarda la Svizzera, che vent'anni fa concluse il proprio percorso mondiale senza subire gol, ma fu eliminata agli ottavi di finale dopo i calci di rigore contro l'Ucraina. Gli elvetici stabilirono il record di minuti consecutivi senza reti al passivo, ma non riuscirono ad avanzare ulteriormente nella competizione. Attualmente, la Spagna ha già superato quel primato, raggiungendo 609 minuti senza subire gol, un dato che testimonia la straordinaria efficacia del reparto arretrato.

Le sfide future e gli spettri del passato

Nonostante la difesa impenetrabile, la Spagna è consapevole che la strada verso la finale è ancora lunga e ricca di insidie.

Nei due precedenti Mondiali, la nazionale è stata eliminata ai rigori dopo pareggi contro Russia e Marocco, nonostante il dominio nel possesso palla. Per evitare un nuovo epilogo amaro, sarà fondamentale l'apporto degli attaccanti, in particolare di Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal, chiamati a concretizzare le occasioni create.

La prossima sfida contro il Belgio rappresenta un banco di prova decisivo: in caso di successo, la Spagna potrebbe affrontare la Francia in una semifinale che si preannuncia spettacolare. La possibilità di entrare nella leggenda del calcio mondiale è concreta, ma per riuscirci la squadra dovrà mantenere la stessa concentrazione e solidità difensiva dimostrate finora.

L'attenzione mediatica internazionale è alta: la partita degli ottavi di finale contro il Portogallo, trasmessa in diretta dalla BBC, ha visto la presenza di esperti e commentatori di rilievo, a testimonianza dell'interesse crescente attorno al percorso della Roja. La storia è ancora tutta da scrivere, ma la Spagna sogna di riscrivere i record del calcio mondiale.