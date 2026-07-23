La Juventus continua ad essere alla ricerca di un nuovo portiere titolare. In queste ultime ore, l'entourage di Vanja Milinkovic-Savic ha contattato i dirigenti bianconeri per offrigli il 29enne in uscita dal Napoli. Ad oggi alla Continassa non hanno ancora deciso se intavolare una trattativa o meno con i partenopei, visto che in cima alla lista è sempre presente Guglielmo Vicario visto che punta ad un ritorno in Italia.

Juve: il toto-nomi legato ai portieri

In questa sessione di calciomercato estivo, la Juve ha intenzione di rinforzare la rosa in diversi reparti.

Per quanto riguarda l'estremo difensore, in cima alla lista c'è sempre Guglielmo Vicario: il 29enne ha espresso la volontà di tornare in Italia dopo aver trascorso le ultime stagioni al Tottenham. Considerata la volontà del giocatore, la Juve potrebbe approfittarne di una formula conveniente. In queste ore, però, è stato proposto Vanja Milinovic-Savic. L'attuale portiere del Napoli non rientra più nei piani del club ed ha accettato di essere messo sul mercato, ma al tempo stesso vuole giocare in un club di prima scelta. Rimane sullo sfondo il nome di Zion Suzuki: il portiere giapponese è pronto a lasciare Parma, ma attende una chiamata da Torino o dalla Premier League.

Serie A: tra uscite, entrate e riconferme

Luka Modric era in procinto di appendere gli scarpini al chiodo dopo la passata stagione, ma l'arrivo di Ruben Amorim al Milan ha cambiato i piani del centrocampista croato: il 40enne ha infatti accettato di prolungare il contratto con i rossoneri fino al 2027 con un ingaggio di 4,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il destino di Rafa Leao, l'attaccante attende una chiamata dalla Premier League ma ad oggi sono arrivate offerte solo dalla Turchia: Galatasaray e Fenerbahce si contendono il centravanti portoghese.

Su Kerim Alajbegovic si sono accesi i fari della Premier League ovvero del Chelsea e del Tottenham, nonostante il calciatore abbia un accordo formale con l'Atalanta.

Il club di Percassi però non è riuscito ancora a trovare l'intesa col Bayer Leverkusen.

Il Bologna ha invece respinto l'offerta ricevuta dal Besiktas per John Lucumì: il valore del cartellino del difensore colombiano si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre i turchi hanno offerto 15 milioni di euro.

Dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville (il giocatore olandese ha accettato l'ingaggio milionario dell'Al Hilal), la Roma sembra fare sul serio per l'arrivo di Antonio Nusa e Nicolò Tresoldi. In queste ore, il club giallorosso ha anche messo nel mirino Saïd El Mala di proprietà del Colonia e Santiago Castro del Bologna. Mateo Pellegrino è un altro giocatore in lista, ma su di lui bisogna sconfiggere la concorrenza della Juve.

La Lazio invece è interessata al difensore danese Noah Markmann del Nordsjaelland, mentre Sergi Dominguez resta sullo sfondo. Claudio Lotito ha rigettato la richiesta dell'Al Saad di pagare il cartellino del difensore a gennaio 2027, quindi Alessio Romagnoli ha svolto le visite presso la clinica convenzionata con la società biancoceleste.

Federico Gatti rimane un obbiettivo di mercato del Napoli, ma il club di De Laurentiis deve prima liberarsi degli esuberi presenti in rosa.