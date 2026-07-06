L'Inghilterra ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo con una vittoria per 3-2 contro il Messico all'Azteca Stadium. Il successo proietta i Tre Leoni verso un ostacolo impegnativo.

La nazionale inglese affronterà la Norvegia, guidata dal prolifico attaccante Erling Haaland. L'incontro, decisivo per il cammino, è in programma sabato 11 luglio a Miami, con calcio d'inizio alle 17:00 ora locale. La Norvegia ha raggiunto i quarti superando il Brasile per 2-1, grazie a una doppietta di Haaland. Il centravanti norvegese, autore di sette reti in sole quattro partite e assente contro la Francia, è il punto di riferimento offensivo.

Il percorso dell'Inghilterra tra storia e ambizioni

Questa sfida rappresenta una prova di maturità per l'Inghilterra, chiamata a dimostrare solidità difensiva e capacità tattica contro una delle formazioni più in forma. Le aspettative sui Tre Leoni sono notevoli: non raggiungono la semifinale mondiale dal 1966, anno dell'unico titolo conquistato contro la Germania Ovest.

La partita contro la Norvegia sarà cruciale per interrompere una serie di eliminazioni ai quarti di finale. Dal 1966, l'Inghilterra ha raggiunto questo traguardo in cinque occasioni, senza mai superarlo. Fermare Haaland sarà la chiave.

Scenari futuri e calendario delle fasi finali

In caso di vittoria, l'Inghilterra affronterebbe in semifinale, il 15 luglio ad Atlanta, una tra Argentina, Egitto, Colombia o Svizzera.

La finale si terrebbe il 19 luglio a East Rutherford, New Jersey, con possibili avversarie come Francia, Marocco, Portogallo, Spagna, Stati Uniti o Belgio. Il cammino verso la Coppa del Mondo rimane complesso, ma la vittoria sul Messico ha infuso fiducia, spingendo la squadra a puntare a riscrivere la propria storia dopo sessant'anni.