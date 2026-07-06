L'Inghilterra ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 in una partita avvincente e ricca di colpi di scena. L'incontro, valido per gli ottavi di finale, si è disputato il 6 luglio 2026 presso l'imponente Azteca Stadium. La squadra inglese, guidata dal tecnico Thomas Tuchel, ha mostrato grande determinazione, assicurandosi un posto tra le otto migliori nazionali del torneo dopo una sfida combattuta.

La Doppietta di Bellingham e i Rigori Decisivi

Il primo tempo ha visto l'Inghilterra prendere il largo grazie a una doppietta fulminea di Jude Bellingham.

Il talentuoso centrocampista ha sbloccato il risultato al 34' e ha raddoppiato quasi immediatamente al 36', con due reti segnate a distanza di appena un minuto e trentotto secondi l'una dall'altra. Questi gol hanno conferito un vantaggio significativo alla formazione di Tuchel, mettendo sotto pressione gli avversari. Tuttavia, il Messico ha reagito prontamente, accorciando le distanze al 42' con una rete di Julián Quiñones, mantenendo viva la speranza di rimonta prima dell'intervallo e rendendo la partita ancora più incerta.

La ripresa è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e decisioni arbitrali cruciali che hanno influenzato l'andamento del match. Al 54', l'Inghilterra ha subito un duro colpo con l'espulsione di Jarell Quansah, che ha lasciato la squadra in dieci uomini per gran parte del secondo tempo.

Nonostante l'inferiorità numerica, gli inglesi hanno mostrato grande carattere e resilienza. Al 60', Harry Kane ha ristabilito il doppio vantaggio trasformando con freddezza un calcio di rigore, portando il punteggio sul 3-1. La gioia inglese è durata però solo pochi istanti, poiché, sempre al 60', il Messico ha risposto con un proprio rigore, realizzato da Raúl Jiménez, fissando il risultato sul definitivo 3-2 e riaccendendo le speranze di una clamorosa rimonta messicana in un finale infuocato.

L'Inghilterra ai Quarti: Prossima Sfida contro la Norvegia

Nonostante la pressante offensiva del Messico negli ultimi minuti e la difficile situazione di giocare in dieci uomini, l'Inghilterra ha saputo difendere con fermezza e organizzazione il proprio vantaggio.

La squadra ha dimostrato una notevole capacità di resistenza, assicurandosi una sofferta ma meritata vittoria. Questo successo garantisce alla nazionale inglese l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà la Norvegia. La sfida contro la Norvegia si preannuncia come un altro appuntamento di alto profilo per l'Inghilterra, che mira a proseguire il suo percorso in questo entusiasmante Mondiale 2026 e a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, consolidando la sua posizione tra le favorite del torneo.