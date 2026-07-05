Un momento storico per l'atletica italiana ha visto Larissa Iapichino riscrivere le gerarchie del salto in lungo femminile, superando il primato nazionale detenuto dalla madre, la leggendaria Fiona May. L'impresa si è compiuta nella nona tappa della prestigiosa Diamond League, a Eugene, negli Stati Uniti, un palcoscenico di rilievo mondiale. Al primo tentativo, con una dimostrazione di forza e precisione, la giovane azzurra ha atterrato a 7,12 metri. Questa misura ha migliorato di un centimetro il 7,11 metri che Fiona May aveva stabilito a Budapest nel 1998, un record che resisteva da quasi ventotto anni.

Il successo di Iapichino non è solo un traguardo personale, ma un significativo passaggio di testimone generazionale che arricchisce la storia dello sport nazionale.

La cornice della memorabile competizione

Il salto che ha segnato la storia è avvenuto sul rinomato Hayward Field, durante il Prefontaine Classic. Le condizioni erano ottimali, con un vento regolare a favore di 1,8 m/s, contribuendo a una prestazione di alto livello. Larissa Iapichino ha mostrato concentrazione e tecnica impeccabili, centrando l'asse di battuta con perfezione millimetrica. È stato proprio al suo primo salto che ha realizzato la misura record, un'esplosione di talento che ha catturato l'attenzione. Dopo aver visto il 7,12 metri sul tabellone, la campionessa si è diretta in tribuna per condividere l'emozione e l'abbraccio liberatorio con il padre e allenatore, Gianni Iapichino, in un momento di profondo significato familiare e sportivo.

Un primato storico e i risultati della gara

Il nuovo primato italiano di 7,12 metri per Larissa Iapichino si attesta come la miglior prestazione europea stagionale, confermando il suo talento nel contesto continentale. A livello mondiale, il suo salto si posiziona come la seconda miglior prestazione dell'anno, superata unicamente dai 7,20 metri realizzati dalla statunitense Tara Davis-Woodhall a Los Angeles il 14 giugno. Nella stessa gara di Eugene, Larissa Iapichino ha dimostrato la sua competitività chiudendo la prova al secondo posto, subito dietro a Davis-Woodhall, che ha prevalso con un salto di 7,13 metri. Questo risultato conferma la sua costante crescita e la capacità di confrontarsi con le migliori.

Il suo precedente personale, un notevole 7,06 metri, era stato ottenuto a Palermo il 31 maggio 2025, a testimonianza di una progressione tecnica e fisica impressionante.

L'eredità di famiglia e il futuro dell'atletica italiana

Il record di Fiona May, fissato a 7,11 metri il 22 agosto 1998 a Budapest, aveva resistito per quasi ventotto anni, divenendo un simbolo di eccellenza e longevità. La sua cancellazione da parte della figlia Larissa Iapichino non è solo un aggiornamento delle statistiche, ma un passaggio di testimone che arricchisce la storia dello sport nazionale. Questo nuovo salto non solo riscrive i libri dei record dell'atletica italiana, ma sottolinea anche la straordinaria continuità di talento e dedizione che caratterizza la famiglia Iapichino-May.

È un chiaro segnale di come la passione e l'impegno per l'atletica possano essere tramandati e portati a nuovi vertici. L'impresa di Larissa proietta l'atletica italiana verso un futuro entusiasmante, con la speranza di nuove e brillanti affermazioni sui palcoscenici internazionali, consolidando la presenza del nostro paese tra le potenze mondiali della disciplina.