L'Inghilterra si appresta ad affrontare una delle sfide più complesse della sua storia calcistica: contenere Lionel Messi nella semifinale della Coppa del Mondo contro l'Argentina. La responsabilità di limitare il capitano argentino, autentico trascinatore della sua nazionale, ricadrà su tre giocatori chiave della formazione inglese, chiamati a una prestazione di altissimo livello per sperare nell'accesso alla finale.

La strategia difensiva: Rice, Anderson e Guehi

Declan Rice, centrocampista noto per la sua capacità di coprire ampie porzioni di campo, sarà probabilmente incaricato di marcare Messi per lunghi tratti della partita.

La sua prestazione dovrà essere impeccabile almeno per un'ora di gioco, così da arginare la creatività dell'argentino e limitare le sue incursioni tra le linee. Accanto a lui, Elliot Anderson dovrà mantenere una rigorosa disciplina tattica e gestire il possesso palla, contribuendo a un efficace controllo del centrocampo e a ridurre la pressione offensiva dell'Argentina.

Marc Guehi, difensore centrale, sarà chiamato a prendere decisioni cruciali su quando uscire in pressione su Messi, considerando che l'attacco argentino presenta molteplici minacce. La sua esperienza recente contro attaccanti di livello internazionale sarà messa alla prova da un avversario che richiede letture difensive precise.

Lezioni dal passato e scelte tattiche di Tuchel

L'Inghilterra può trarre spunti dalla prestazione della Svizzera, che nei quarti di finale è riuscita a contenere Messi, concedendogli un solo tiro in porta e negandogli il gol grazie a una struttura difensiva compatta e alla capacità di negare spazi centrali. Questa strategia ha permesso di limitare l'influenza del fuoriclasse argentino.

Alcuni giocatori inglesi hanno già affrontato Messi in passato: Harry Kane lo ha incontrato in Champions League con il Tottenham, mentre Jordan Henderson lo ha sfidato con il Liverpool nella storica rimonta contro il Barcellona. Queste esperienze potranno essere utili per preparare la squadra a una sfida di tale portata.

Il commissario tecnico Thomas Tuchel dovrà decidere quanto essere aggressivo senza palla, bilanciando una linea di centrocampo compatta con la necessità di non abbassarsi troppo, per evitare di subire la pressione argentina. Un altro aspetto tattico fondamentale sarà sfruttare gli spazi lasciati da Messi quando non partecipa alla fase difensiva, soprattutto con gli esterni offensivi inglesi.

La semifinale rappresenta quindi un banco di prova fondamentale per l'Inghilterra, che dovrà unire disciplina, esperienza e coraggio tattico per provare a fermare uno dei più grandi talenti della storia del calcio e raggiungere una finale mondiale che manca da decenni.