Un'ondata di entusiasmo ha avvolto la famiglia reale spagnola durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Francia. Re Felipe VI, la regina Letizia e le figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofía, hanno seguito l'incontro decisivo da Barcellona, indossando le maglie della nazionale e vivendo momenti di tensione, abbracci ed esultanze.

La Casa Reale ha condiviso sui social un video che mostra la famiglia sul divano, visibilmente coinvolta nel tifo per la squadra che ha conquistato il titolo di prima finalista del torneo.

Il messaggio di congratulazioni della Casa Reale

Dopo la vittoria, la Casa Reale ha rivolto un messaggio di congratulazioni alla nazionale: “¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!”

La vittoria e la finale mondiale

La semifinale, giocata a Dallas, ha visto la Spagna imporsi con un netto 2-0. Le reti di Mikel Oyarzábal (su rigore nel primo tempo) e Pedro Porro (nella ripresa) hanno garantito l'accesso alla finale, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. La famiglia reale ha seguito la partita da Barcellona, dove si trovava per i Premi Principessa di Girona.

L'eco mediatica della prestazione spagnola

Il video della Casa Reale ha generato un'ampia risonanza, superando i due milioni di visualizzazioni. La stampa europea ha elogiato la Spagna, definendola una "classe magistrale" e una "lezione di calcio" per aver neutralizzato le stelle francesi come Mbappé e Dembélé.