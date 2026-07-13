Dopo la recente vittoria del campionato, l'Inter si proietta già verso i prossimi obiettivi. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta ha delineato la strada da seguire, sottolineando l'imperativo di non cedere all'appagamento e di mantenere una motivazione elevata in vista delle sfide future. Marotta ha espresso chiaramente la visione del club: "Un altro scudetto sarebbe storico ma non sentiamoci appagati". Questa filosofia il club intende infondere in ogni componente, dal campo alla dirigenza. L'AD ha ribadito che la squadra deve proseguire con immutata determinazione e massima concentrazione, evitando distrazioni dai successi appena celebrati.

La rotta è chiara: guardare avanti, con consapevolezza dei traguardi e sguardo fisso sui nuovi orizzonti.

La visione di Marotta: tra successi e nuove sfide

Nel corso del suo intervento, Giuseppe Marotta ha approfondito il concetto di competitività, evidenziando come sia cruciale per l'Inter non abbassare la guardia. La vittoria del campionato, pur rappresentando un traguardo significativo e meritato, non deve essere percepita come un punto di arrivo, bensì come un solido punto di partenza per ulteriori conquiste. L'obiettivo primario del club, come sottolineato dall'amministratore delegato, è quello di perseguire una crescita costante e un miglioramento continuo, sia a livello sportivo che organizzativo.

"Non dobbiamo sentirci appagati, dobbiamo guardare avanti con ambizione", ha chiosato il dirigente nerazzurro, delineando una strategia che mira a consolidare la posizione dell'Inter ai vertici del calcio nazionale e internazionale. La mentalità vincente, dunque, si nutre di nuove sfide e di una costante ricerca dell'eccellenza.

Coesione e determinazione: i pilastri del successo interista

L'analisi di Marotta ha toccato anche il ruolo cruciale della dirigenza e dello staff tecnico, elementi che, insieme alla squadra, costituiscono il cuore pulsante della società. L'amministratore delegato ha messo in risalto come la coesione tra tutte le componenti del club sia stata un fattore determinante per il raggiungimento dei risultati straordinari ottenuti.

Questa sinergia, ha spiegato, è la base su cui costruire i successi futuri. L'invito rivolto a tutti è quello di mantenere inalterata la concentrazione e la determinazione che hanno caratterizzato l'intero percorso della squadra durante la stagione appena trascorsa. Non perdere di vista gli obiettivi futuri, mantenere alta la tensione agonistica e lavorare con la stessa dedizione sono i principi cardine che guideranno l'Inter nelle prossime stagioni, con la ferma volontà di replicare e superare i successi già conquistati.