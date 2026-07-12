Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su YouTube dedicato al calciomercato: "E' scoppiato di nuovo il caso Zaniolo: martedì scorso sembrava tutto fatto fra l'attaccante e l'Udinese per quanto concerne il rinnovo del ragazzo, tanto è vero che c'erano state le strette di mano, l'accordo verbale sembrava raggiunto e il classe '99 avrebbe dovuto prolungare, con annesso adeguamento economico, fino al 2029 con opzione per il 30. Eppure evidentemente qualcosa è andato storto, perché il ragazzo non ha firmato, sono passati 3 giorni e poi è iniziato il ritiro ma Zaniolo si è tirato fuori, rimanendo a Forte dei Marmi con la famiglia piuttosto che riunirsi con la società friulana.

Una mossa di rottura fatta dal calciatore, che strizza l'occhio a Juventus e Milan, e che si considera "tradito" in qualche modo dall'Udinese, che avrebbe dovuto riservargli un trattamento diverso per quanto concerne gli emolumenti".

Schira: 'L'Atalanta sfida Roma, Napoli e Milan per Alajbegović'

Schira ha proseguito: "Alajbegović ha incantato per alcune giocate fatte al mondiale e sono diverse le squadre che lo osservano. In Italia però ora il club più caldo non è il Napoli di Manna, che lo segue da novembre e non è neanche la Roma che ci ha pensato da diverse settimane. La società che sta facendo più sul serio per il bosniaco, insieme al Milan che ora non ha ancora affondato il colpo, è l'Atalanta: la Dea ha dei soldini importanti da investire dopo la cessione di Palestra al Chelsea e Alajbegović nel 4-3-3 di Sarri ci andrebbe alla perfezione.

Il calciatore piace da impazzire a Pompilio, braccio destro di Cristiano Giuntoli e non a caso l'Atalanta ha messo sul piatto una prima offerta verbale e non scritta, da 20 milioni di euro. Non credo però che basteranno, perché il Leverkusen chiede almeno 30 milioni per chiudere l'operazione. Quindi per 25 più bonus magari si potrebbe trovare una quadra, perciò teniamo sotto controllo questa vicenda".

Il Milan punta al futuro

Infine Schira ha rivelato: "Il Milan sta mettendo le mani su due classe 2008, che faranno parte della squadra Futura, Calvani e Zanaga. Il primo è un terzino sinistro che arriverà dalla Lazio e che dovrebbe costare un po' meno dei 2 milioni di euro di cui si era parlato. Il secondo è un esterno brevilineo che arriverà dall'Empoli e che costerà poco più di un indennizzo".