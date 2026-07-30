John Stones è giunto a Milano per completare le visite mediche con l’Inter, un passaggio fondamentale che precede la firma del suo contratto e l'inizio della sua nuova avventura nel calcio italiano. Il difensore inglese, atteso con grande interesse dai tifosi nerazzurri, si prepara a legarsi al club con un accordo biennale. Al suo arrivo, Stones ha manifestato entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera, dichiarando: “Sono felice di essere qui, ci vediamo presto”.

I dettagli dell'accordo con il club nerazzurro

L'intesa tra il calciatore e l’Inter prevede un contratto della durata di due anni, con un ingaggio stimato in 4 milioni di euro a stagione.

L’operazione si concretizza a parametro zero, un vantaggio significativo per la società milanese, dato che il giocatore era svincolato. Con questo acquisto, l’Inter mira a rafforzare il reparto difensivo, aggiungendo un elemento di provata esperienza internazionale e rispondendo alle esigenze del mercato estivo.

Il ruolo strategico del trasferimento

L’arrivo di John Stones si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento per l’Inter, volta a consolidare la rosa in vista delle prossime sfide stagionali. Questo trasferimento rappresenta una delle operazioni più rilevanti del mercato attuale, pensata per garantire maggiore solidità e affidabilità alla retroguardia. Stones, che vanta una lunga e prestigiosa esperienza in Premier League, è ora pronto a misurarsi con le dinamiche del campionato italiano, portando in dote le sue qualità tecniche e la sua leadership.

Profilo di John Stones: esperienza e qualità

John Stones è riconosciuto come un difensore centrale di spicco, apprezzato per la sua abilità nell'impostare il gioco dalle retrovie e per la sua robustezza nelle fasi difensive. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di importanti club e ha accumulato numerose presenze con la nazionale inglese, dimostrando costantemente il suo valore. Il suo approdo all’Inter segna un momento cruciale sia per la sua traiettoria professionale sia per le ambizioni del club, che confida nelle sue capacità per le stagioni a venire.