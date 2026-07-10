L'Fc Crotone ha ufficializzato la nomina di Leandro Greco come nuovo allenatore della prima squadra. L'annuncio è giunto il 10 luglio 2026, segnando un momento cruciale per il club calabrese che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C. Il tecnico romano ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027, delineando un orizzonte di collaborazione a medio termine per il progetto sportivo.

Nato nel 1986, Leandro Greco porta con sé un bagaglio di esperienze significative, sia come calciatore che come tecnico.

La sua lunga e solida carriera da centrocampista lo ha visto protagonista sui campi di Serie A e Serie B in Italia, oltre che nel campionato greco. In Grecia, con la prestigiosa maglia dell'Olympiakos, ha conquistato importanti successi, tra cui il titolo nazionale e la Coppa di Grecia, dimostrando fin da giovane una mentalità vincente. Passato alla panchina, Greco ha già maturato un'esperienza diversificata, guidando formazioni come il Südtirol, l'Olbia, la Primavera del Frosinone, la prima squadra del Frosinone e l'Aurora Pro Patria. Questo percorso gli ha permesso di affinare le sue competenze tattiche e gestionali, preparandolo alla sfida del Crotone.

Un nuovo progetto tecnico per il Crotone

La firma di Leandro Greco non rappresenta solo un cambio di guida tecnica, ma sancisce ufficialmente l'inizio di una nuova fase per la società calabrese. Il Crotone, infatti, è intenzionato a costruire un progetto tecnico solido e ambizioso, ponendo le basi per un futuro sportivo di successo. La scelta di Greco si inserisce in questa visione strategica, con l'obiettivo di riportare entusiasmo e risultati. La presentazione ufficiale del nuovo allenatore è attesa nel corso della prossima settimana. In quell'occasione, mister Greco avrà l'opportunità di incontrare la stampa e di illustrare dettagliatamente gli obiettivi e le prospettive che intende perseguire in vista della imminente stagione agonistica, fornendo una prima chiara indicazione della direzione intrapresa dal club.

La programmazione estiva e le sfide future

La nomina di Leandro Greco giunge in un momento cruciale della programmazione estiva del Crotone, subito dopo la conclusione del rapporto con il precedente tecnico, Emilio Longo. Questa decisione rappresenta il primo tassello fondamentale da collocare per la costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C. La scelta dell'allenatore è, infatti, propedeutica a tutte le successive strategie di mercato e alla definizione dell'organico. La guida tecnica sarà chiamata a lavorare in stretta collaborazione con la società per assemblare una squadra competitiva, capace di affrontare le sfide che la attendono. Il percorso in Serie C richiederà fin dalle prime giornate grande continuità di rendimento e una forte identità di gioco, elementi sui quali il nuovo allenatore dovrà concentrarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La piazza di Crotone attende con interesse di conoscere le mosse che definiranno la nuova identità della squadra sotto la guida di Greco, in un'estate che si preannuncia decisiva per il futuro sportivo del club.