Erling Haaland, l'attaccante di spicco della nazionale norvegese, ha espresso un pubblico e fermo sostegno a Kylian Mbappé, capitano della Francia, in seguito all'episodio del rigore sbagliato contro il Marocco durante i recenti Mondiali. L'intervento di Haaland è giunto attraverso un messaggio condiviso su Snapchat, dove ha commentato la difficile situazione vissuta dal collega francese.

Il rigore, assegnato a Mbappé per un fallo commesso da Noussair Mazraoui, è stato oggetto di una lunga e meticolosa revisione al VAR. Questa attesa prolungata ha costretto il talentuoso calciatore francese a rimanere in sospeso per circa cinque minuti prima di poter calciare dagli undici metri.

Alla fine, il portiere marocchino Yassine Bounou è riuscito a parare il tiro, lasciando Mbappé visibilmente frustrato e portandolo a protestare in due occasioni con l'arbitro per la gestione dei tempi dell'episodio.

Il sostegno di Haaland e il dibattito social

Haaland, che con la Norvegia ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali, ha voluto porre l'accento su come un'attesa così estesa possa influire negativamente sulla concentrazione di chi è chiamato a battere un rigore in un momento cruciale. «Aspettare cinque minuti per battere un rigore è troppo», ha dichiarato l'attaccante norvegese, accompagnando il suo messaggio con una foto di Mbappé subito dopo l'errore. Il suo commento ha riscosso un ampio consenso, in particolare tra gli utenti dei social network, molti dei quali hanno condiviso l'opinione che una pausa così prolungata possa effettivamente compromettere la lucidità del tiratore e aumentare in modo significativo la pressione psicologica del momento decisivo.

L'impatto delle lunghe attese sui calciatori

La vicenda ha riacceso un acceso dibattito sull'impatto psicologico e fisico che le lunghe interruzioni, spesso dovute alle revisioni del VAR, possono avere sulle prestazioni dei calciatori, specialmente nei momenti di massima tensione. Numerosi osservatori e tifosi sostengono con forza che un'attesa di cinque minuti prima di un calcio di rigore sia eccessiva e rischi concretamente di alterare l'esito dell'azione, proprio come sembra essere accaduto nel caso specifico di Mbappé. L'episodio ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità impellente di trovare un equilibrio ottimale tra la correttezza delle decisioni arbitrali e la tutela della concentrazione e del benessere mentale degli atleti coinvolti in situazioni di alta pressione.