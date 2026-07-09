Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su YouTube dedicato al calciomercato: "Capisco che alla Juventus vogliano alzare l'asticella ma a questo punto bisognerà capire per quanto i bianconeri vorranno insistere per Kolo Muani. La società bianconera può avvicinarsi ai 40 milioni per lui e capisco che il ragazzo voglia tornare a Torino, ma bisogna anche considerare che il PSG ha recentemente venduto Goncalo Ramos a oltre 70 milioni di euro. Quindi alla Juventus dovranno stringere o cambiare rotta, perché già in passato c'é stata una telenovela per l'attaccante e i tifosi, cosi come io, siamo stanchi di stare dietro a questa vicenda".

Pedullà: "Napoli, Offerti 10 milioni di euro per Zeballos, Garnacho piace molto alla Roma'

Pedullà ha poi parlato del Napoli: "Zeballos è un grande talento del Boca ed ha il contratto in scadenza a dicembre, perché nei campionati sudamericani si usa metterlo al termine dell'anno solare. Il Napoli ha fatto un'offerta ufficiale da 10 milioni di euro per bloccarlo. D'altronde Manna non ha la fretta di regalare il calciatore ad Allegri, perché prima dovrà mandare via diversi elementi sulla fascia come Lindstrom o Noa Lang. Quindi per ora hanno scelto di fermare l'operazione con il Boca per poi scendere nei dettagli non appena avranno la possibilità di comprare degli elementi e questo accadrà solo quando usciranno ufficialmente dei calciatori da Castel Volturno".

Il giornalista ha proseguito: "Confermo i sondaggi della Roma per Garnacho, un profilo che per la fascia offensiva sinistra di Gasperini verrebbe considerato idoneo. Alla società giallorossa piace molto e quindi ora bisognerà capire cosa vorrà farne il Chelsea. Se l'orientamento dei Blues sarà quello di mandarlo altrove, non credo apriranno a un prestito. Quindi a Trigoria dovranno capire se fare un investimento subito o aspettare che passino delle settimane e sperare che a Londra cambino idea".

Inter e Fiorentina, Pedullà fa il punto

Su Inter e Fiorentina infine Pedullà ha sottolineato: "Su Khalaili Chivu è stato fondamentale: a confermarlo è stato il padre del calciatore, che ha rivelato come il tecnico rumeno abbia chiamato suo figlio da Miami dove era in vacanza per convincerlo.

Operazione da 25 milioni di euro per l'israeliano più costoso della storia. Ora cosa mi aspetto? Che alla Pinetina capiscano quello che sarà il futuro di Luis Henrique e quello di Frattesi. Inoltre dico di stare in guardia per quanto concerne la storia del difensore centrale, perché per Chalobah il Como si è fermato ma anche Lucumi rappresenta una valida alternativa. Infine voglio fare i complimenti alla Fiorentina, che ha giocato in anticipo su società come l'Atalanta per Atta. I viola si sono aggiudicati un calciatore forte, che sa abbinare fisicità, gamba e capacità di segnare cosi come fornire assist. Insomma i 30 milioni di euro messi sul tavolo dal club gigliato sono soldi ben spesi e fa fatto un plauso a Paratici, che dopo due difensori e un centrocampista ora farà altro".