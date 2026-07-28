La Juventus accelera sul mercato dei portieri e mette Emiliano Martinez in cima alla lista degli obiettivi. Il “Dibu” rappresenta il profilo scelto dalla dirigenza bianconera per aumentare esperienza e personalità tra i pali, ma la trattativa con il club inglese resta complicata. La distanza economica non è stata ancora colmata e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’operazione potrà andare in porto.

Juventus, Emiliano Martinez resta il primo obiettivo per la porta

La Juventus non ha cambiato idea: Emiliano Martinez è il portiere individuato per garantire un salto di qualità immediato alla squadra.

Il campione del mondo argentino è considerato un elemento capace di trasmettere sicurezza, leadership e carattere, caratteristiche che il nuovo progetto tecnico vuole mettere al centro.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nella trattativa. Il club bianconero continua a considerare il Dibu la prima scelta, ma al momento non esiste ancora un’intesa definitiva con l’Aston Villa. Il principale ostacolo resta la distanza economica tra domanda e offerta, con la Juventus intenzionata a valutare attentamente ogni aspetto finanziario.

Dibu Martinez Juventus, trattativa aperta ma serve un accordo economico

Il confronto tra Juventus e Aston Villa entra quindi nella fase decisiva.

La società torinese vuole provare fino in fondo ad arrivare al portiere argentino, ma non intende compromettere l’equilibrio economico del progetto. L’obiettivo è consegnare a Luciano Spalletti un giocatore di grande esperienza senza però superare determinati limiti di investimento.

La prossima settimana potrebbe chiarire definitivamente lo scenario: una possibile apertura da parte del club inglese potrebbe riaccendere le possibilità di chiusura, mentre un mancato avvicinamento tra le parti porterebbe la Juventus a concentrarsi sulle alternative già individuate.

Juventus mercato portieri, Vicario e Suzuki le alternative a Martinez

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e ha già iniziato a valutare altri profili per la porta.

Tra i nomi ancora presenti nella lista bianconera ci sono soprattutto Guglielmo Vicario e Zion Suzuki, due soluzioni con caratteristiche diverse ma considerate valide dalla dirigenza.

Vicario garantirebbe esperienza nel calcio italiano e affidabilità immediata, mentre Suzuki rappresenta un investimento più giovane e con margini di crescita. La strategia della Juventus è chiara: puntare su Martinez come priorità, ma mantenere aperte tutte le strade per assicurarsi un portiere di livello in vista della nuova stagione.