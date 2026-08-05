Il Crotone si avvicina al debutto nella nuova stagione di Serie C – Girone C con un organico formato da 20 giocatori, frutto di una programmazione che combina elementi di esperienza e giovani con prospettive interessanti. La rosa rossoblù ha un’età media di 25,5 anni e mantiene una forte identità italiana, con appena tre calciatori stranieri presenti nel gruppo.

La strategia del club punta su una squadra numericamente contenuta, ma composta da profili in grado di offrire qualità, duttilità e possibilità di crescita. Nessun elemento dell’organico è attualmente inserito nelle rispettive selezioni nazionali, mentre il lavoro dello staff tecnico sarà orientato alla costruzione di un gruppo compatto, con un’identità precisa e maggiore continuità durante il percorso stagionale.

Per il Crotone il prossimo campionato rappresenta un appuntamento importante, con la volontà di valorizzare i giocatori a disposizione e affrontare un Girone C competitivo, dove equilibrio, intensità e organizzazione saranno fattori decisivi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Crotone, difesa e porta: Merelli guida un reparto con giovani e affidabilità

La porta del Crotone è affidata a Davide Merelli, estremo difensore classe 1996, chiamato a mettere a disposizione del gruppo esperienza e affidabilità. Davanti a lui prende forma un reparto arretrato costruito attraverso un equilibrio tra giovani interessanti e calciatori con maggiore conoscenza del campionato professionistico.

Nel cuore della difesa il profilo di riferimento è Gregory Tanco, centrale argentino con doppia cittadinanza argentina e spagnola, che porta struttura fisica e personalità alla linea difensiva rossoblù.

Al suo fianco il Crotone può contare sugli italiani Nicolò Armini e Angelo Veltri, due soluzioni utili per garantire continuità e solidità nelle scelte del reparto.

Sugli esterni difensivi spazio a Filippo Groppelli, terzino sinistro classe 2003, e a Walter Guerra, laterale classe 1992. Due giocatori con caratteristiche differenti: il primo rappresenta un profilo giovane con margini di crescita, il secondo mette in campo esperienza e maturità. Entrambi saranno chiamati a contribuire sia alla protezione della fase difensiva sia allo sviluppo della manovra offensiva.

Crotone, centrocampo e attacco: qualità e giovani talenti per il Girone C

Il reparto centrale rappresenta uno dei settori di maggiore interesse nella nuova rosa del Crotone.

Tra i profili più osservati c’è Francesco Crapisto, centrocampista classe 2006, considerato un giovane di prospettiva sul quale il club può puntare per il presente e per il futuro. A completare la mediana ci sono Andrea Gallo e Zak Ruggiero, chiamati a dare solidità, corsa e qualità alla costruzione del gioco.

Anche il settore offensivo presenta diverse opzioni a disposizione dello staff tecnico. Marco Zunno è uno degli elementi di spicco dell’organico rossoblù e uno dei calciatori più attesi nella nuova stagione. Nel gruppo degli esterni offensivi figurano inoltre Antonio Energia, Fabrizio Marazzotti e Diego Russo, insieme al giovane Michele Vrenna, classe 2008, talento da valorizzare nel percorso di crescita.

Per il ruolo di seconda punta il Crotone ha inserito Gesualdo Napolitano, mentre come riferimento centrale dell’attacco può contare su Antonino Musso, Mattia Tordini e Bogdan Stauciuc, attaccante con doppia nazionalità rumena e italiana. Un reparto vario, con giocatori dalle caratteristiche differenti, pensato per offrire più soluzioni tattiche nel corso del campionato.