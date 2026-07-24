Jürgen Klopp ha ufficialmente lasciato il suo incarico di responsabile del settore calcio globale presso la Red Bull per assumere la guida della Nazionale tedesca. L'allenatore, nel giorno dell'annuncio, ha espresso profonda gratitudine verso l'organizzazione e i suoi colleghi, definendo il periodo trascorso un capitolo significativo della sua carriera. "Il mio periodo alla Red Bull è stato un capitolo incredibilmente gratificante. Onestamente, non mi aspettavo che finisse così presto. Questo mi rende ancora più orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e ancora più grato a tutti, nei nostri club e nell'intera organizzazione, per la fiducia, la passione e l'impegno dimostrati", ha dichiarato Klopp.

L'ex tecnico ha poi rivolto un pensiero specifico ai vertici della Red Bull, riconoscendo il valore del supporto ricevuto per questo importante passo. "Sono molto grato a Oliver Mintzlaff, così come agli altri amministratori delegati Franz Watzlawick e Alexander Kirchmayr, per avermi dato l'opportunità di compiere questo passo. So che questa decisione non è stata facile per loro. Proprio per questo apprezzo particolarmente la loro comprensione, la loro fiducia e il loro sostegno". Klopp ha concluso il suo saluto con parole di ottimismo per il futuro dell'organizzazione: "Lascio la Red Bull con la convinzione che l'organizzazione calcistica globale sia in una posizione eccezionalmente favorevole e abbia un futuro di successo davanti a sé.

Ricorderò questo periodo con grande orgoglio e profonda gratitudine, soprattutto per la collaborazione con il team calcistico globale guidato da Mario Gómez e Florian Scholz. Auguro a tutta la squadra e a tutti coloro che ne hanno fatto parte un continuo successo e il meglio per il futuro".

Un nuovo capitolo per la Nazionale tedesca

Klopp si prepara ora ad affrontare la sua nuova avventura come commissario tecnico della Nazionale tedesca. "Diventare commissario tecnico della Nazionale tedesca è un grande onore e, allo stesso tempo, una grande sfida che sono ansioso di affrontare", ha affermato l'allenatore, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Il suo contratto inizierà il 15 agosto e avrà una durata fino al Mondiale 2030, coprendo anche la Nations League e l'Europeo 2028.

La scelta di Klopp è stata accolta con entusiasmo dalla dirigenza della federazione, che lo ha definito "l'uomo giusto al momento giusto" e ha votato all'unanimità per il suo incarico.

Durante la presentazione ufficiale a Francoforte, è stato anche annunciato che Per Mertesacker assumerà il ruolo di direttore generale per lo sport della federazione. Inoltre, la federazione tedesca ha deciso di devolvere un milione di euro alla fondazione Wings for Life di Red Bull, in segno di riconoscenza, invece di pagare un indennizzo diretto all'azienda.

Il percorso di Klopp e le aspettative

Prima di approdare alla Red Bull nel gennaio 2025, Klopp aveva allenato Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, costruendo una reputazione internazionale per il suo stile di leadership e i risultati ottenuti.

Succede a Julian Nagelsmann, dopo l'eliminazione della Germania agli ottavi di finale del Mondiale contro il Paraguay. Le prime reazioni all'annuncio sono state positive: tra gli altri, Marco Reus e Mario Götze hanno sottolineato la capacità di Klopp di creare un ambiente motivante e coeso, elementi che saranno fondamentali per inaugurare una nuova era per la Nazionale tedesca.