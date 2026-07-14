Stando alle ultime di giornata, la Juventus starebbe ampliando la lista dei candidati per il ruolo di centravanti, complici le elevate richieste economiche del Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. L'Inter, invece, riflette sul profilo giusto da inserire al centro della difesa, mentre il Napoli avrebbe respinto una proposta del Real Madrid per Brahim Diaz, ritenuta non sostenibile dal punto di vista economico.

Balogun entra nei radar della Juventus, l'Inter raffredda la pista Chalobah

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe valutando diverse alternative per il reparto offensivo a causa delle alte richieste avanzate dal PSG per Kolo Muani.

Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza bianconera guidata da Giovanni Carnevali, oltre a Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, ci sarebbe anche Folarin Balogun. L'attaccante statunitense del Monaco, classe 2001, avrebbe infatti conquistato ulteriore considerazione dopo l'ottimo Mondiale disputato con gli Stati Uniti, chiuso con tre reti in quattro partite. Legato al club francese da un contratto fino al 2028, Balogun viene valutato intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma inferiore rispetto alle richieste economiche formulate dal Paris Saint-Germain per Kolo Muani.

Nel frattempo anche l'Inter continua a lavorare per rinforzare la retroguardia. La questione del difensore centrale resta infatti una priorità, ma secondo le ultime indiscrezioni la pista che porta a Trevor Chalobah si sarebbe notevolmente raffreddata.

A incidere sarebbe soprattutto la valutazione del Chelsea, superiore ai 35 milioni di euro, ritenuta troppo elevata dai nerazzurri. Al contrario, starebbe guadagnando terreno l'ipotesi che porta allo svincolato John Stones, soluzione che garantirebbe maggiore sostenibilità economica.

Il Napoli respinge Brahim Diaz: priorità alle cessioni

Sul fronte Napoli, infine, arrivano novità direttamente dalla Spagna. Secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur su X, il Real Madrid avrebbe proposto Brahim Diaz al club partenopeo nel corso dei recenti contatti di mercato. Una possibilità che, però, non avrebbe trovato terreno fertile. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti respinto la proposta, ritenendo eccessivo l'ingaggio percepito dal fantasista marocchino rispetto agli attuali parametri economici del club. In questa fase, infatti, la priorità del Napoli sarebbe quella di alleggerire il monte ingaggi e completare alcune cessioni prima di valutare nuovi investimenti in entrata.